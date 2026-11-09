Salaires en Europe : 41 500 euros annuels en moyenne en 2025, selon Eurostat

Le salaire annuel moyen ajusté à un emploi à temps plein a atteint 41 500 euros dans l’Union européenne en 2025, contre 39 800 euros en 2024. Publiés le 6 novembre 2026 par Eurostat, ces chiffres montrent une progression nominale de 4,3 %, mais aussi des écarts considérables entre États membres. Pour les salariés français, ils constituent un repère européen utile, à condition de ne pas le confondre avec le revenu réellement perçu chaque mois.

Une moyenne européenne de 41 500 euros annuels

Selon les nouvelles statistiques d’Eurostat, la rémunération annuelle moyenne, exprimée en équivalent temps plein, progresse de 1 700 euros entre 2024 et 2025 à l’échelle de l’UE. Le taux de croissance affiché, 4,3 %, porte sur des montants monétaires non corrigés de l’inflation. Il ne signifie donc pas que le pouvoir d’achat des salariés a augmenté de 4,3 %.

Les données combinent les comptes nationaux et l’enquête européenne sur les forces de travail. Les salaires des personnes travaillant à temps partiel sont convertis en équivalents temps plein pour améliorer la comparabilité internationale. Ce choix permet de comparer la rémunération annuelle associée à un volume de travail comparable, plutôt que de mélanger directement des contrats de durées très différentes.

L’indicateur est une moyenne statistique, pas un salaire médian. Il peut être influencé par les rémunérations les plus élevées et ne décrit pas à lui seul ce que gagne la moitié des salariés. Les retenues sociales, la fiscalité et les modes de rémunération nationaux compliquent encore les comparaisons avec un salaire net français.

Du Luxembourg à la Bulgarie, des écarts majeurs

Le Luxembourg se classe en tête avec 85 600 euros annuels en équivalent temps plein, suivi du Danemark à 73 500 euros et de l’Irlande à 64 400 euros. À l’autre extrémité, Eurostat recense 16 200 euros en Bulgarie, 18 800 euros en Grèce et 20 100 euros en Hongrie. Les montants extrêmes sont ainsi séparés par un rapport supérieur à cinq.

Ce classement décrit des niveaux de rémunération exprimés en euros, sans ajustement aux différences de prix entre pays. Il ne permet donc pas de conclure que le niveau de vie d’un salarié luxembourgeois serait plus de cinq fois supérieur à celui d’un salarié bulgare. Les coûts du logement, les dépenses de santé, les prélèvements et la structure des ménages varient fortement à travers l’Europe.

Une comparaison de pouvoir d’achat demanderait des indicateurs complémentaires. De même, les rémunérations moyennes par pays ne disent rien, prises isolément, des disparités de salaire entre professions, générations, régions ou entre femmes et hommes.

Ce que ces données apportent aux débats français sur les salaires

Dans les négociations salariales françaises, l’évolution du salaire nominal est souvent rapprochée de celle des prix et de la situation de l’entreprise. Le chiffre européen de 41 500 euros constitue un élément de contexte, mais ne peut pas être utilisé directement comme un niveau de salaire à atteindre dans chaque branche ou comme la rémunération moyenne d’un salarié français. Le communiqué européen ne détaille d’ailleurs pas de montant spécifique pour la France dans son texte de synthèse.

Pour les employeurs, les salariés et les représentants du personnel, l’intérêt du nouvel indicateur est surtout d’élargir le champ des comparaisons. Il permet de suivre les grandes évolutions des rémunérations à temps plein sur une base harmonisée. Les négociations concrètes exigent toutefois d’examiner les conventions collectives, les classifications, les grilles salariales et les primes propres à chaque secteur.

Une progression en euros qui ne suffit pas à mesurer le pouvoir d’achat

La publication renvoie à la série statistique nama_10_fte, qui sert à suivre cet indicateur dans le temps. Pour interpréter les 4,3 % de hausse européenne, il faut les rapprocher de l’inflation de la période et ne pas supposer que tous les pays ou toutes les catégories de salariés ont bénéficié de la même progression.

Le nouveau point de comparaison met ainsi en évidence une double réalité : les rémunérations annuelles nominales ont augmenté dans la moyenne européenne, mais les écarts entre les économies de l’Union demeurent profonds. Pour un ménage, l’enjeu déterminant reste ce que le salaire permet effectivement de financer une fois les prélèvements et les dépenses incompressibles acquittés.