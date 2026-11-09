Salaires au-dessus du Smic : pourquoi les augmentations restent à négocier

Pour les salariés payés au-dessus du Smic, la conférence sociale du 9 novembre 2026 n’a pas apporté de hausse automatique de salaire. Le gouvernement annonce une augmentation du minimum légal à compter du 1er décembre et souhaite que les branches professionnelles relancent leurs propres négociations. Mais le passage d’une annonce nationale à une augmentation individuelle dépend encore des conventions collectives et des accords d’entreprise.

Au-dessus du Smic, aucune augmentation générale n’est décidée

Le Smic doit progresser de 1,6 % au 1er décembre, pour atteindre environ 1 502 euros nets mensuels à temps plein. Un employeur devra alors respecter le nouveau minimum légal pour les salariés concernés. En revanche, le salarié payé 1 600, 1 800 ou 2 000 euros nets ne bénéficie pas, du seul fait de cette annonce, d’un relèvement identique de sa rémunération.

C’est cette différence qui explique l’insistance des syndicats sur les négociations de branche. Certaines conventions collectives conservent des échelons salariaux inférieurs au Smic. Dans ces situations, l’employeur doit respecter le salaire minimum légal, mais la progression entre les différents niveaux de qualification peut rester figée. Le débat à Matignon a précisément porté sur la manière d’inciter les branches à réactualiser leurs minima.

Une revalorisation du minimum légal ne constitue pas une augmentation générale de toutes les rémunérations. Source : annonce du ministre du Travail du 9 novembre et règles du dialogue social.

Les branches professionnelles sous pression

Le gouvernement souhaite remettre les représentants des salariés et des employeurs autour de la table pour relever les minima conventionnels. Il envisage de mobiliser les règles d’allègements de cotisations patronales contre les branches qui ne mettent pas à jour leurs grilles. Le mécanisme, prévu dans le cadre de la législation sociale de 2026, attend encore les conditions réglementaires de son application.

Le comité de suivi de la négociation salariale de branches réunit déjà les organisations syndicales et patronales représentatives. De nouveaux rendez-vous doivent servir à mesurer les avancées après la conférence sociale. Pour un salarié, le résultat concret prendra la forme d’un avenant à la convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une modification de son contrat : la tenue d’une réunion nationale ne vaut pas, en elle-même, changement sur la fiche de paie.

Les minima des conventions collectives doivent être réexaminés par les partenaires sociaux pour faire évoluer les grilles de rémunération.

Primes et heures supplémentaires ne remplacent pas le salaire de base

Les autres annonces de Matignon peuvent également concerner les salariés qui gagnent plus que le Smic : le gouvernement évoque une extension du régime avantageux de la prime de partage de la valeur, un plafond d’exonération fiscale des heures supplémentaires porté de 7 500 à 10 000 euros, ainsi que des dispositifs favorables aux déplacements domicile-travail. À ce stade, les changements envisagés nécessitent encore des textes et ne donnent pas droit à un paiement automatique.

Une distinction est essentielle : la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à une augmentation de rémunération prévue par un contrat, un accord ou un usage. Elle peut accompagner le pouvoir d’achat, pas effacer les obligations de l’employeur sur les salaires.

Les salariés qui souhaitent connaître leur marge de négociation peuvent consulter l’intitulé de leur convention collective sur leur bulletin de paie, vérifier leur coefficient et leur minimum conventionnel, puis suivre les échanges de leurs représentants du personnel. Les prochains accords de branche permettront de savoir si la conférence sociale aura aussi des effets au-delà des seuls salariés rémunérés au Smic.