Salaires au-dessus du Smic : pourquoi les augmentations restent à négocier

Le gouvernement relève le Smic de 1,6 %, mais les autres salariés ne sont pas automatiquement augmentés. Ce que les nouvelles négociations de branche peuvent changer.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 3 min
0
6b8eb992 Socialmag Salaires Grilles Une Ready
Salaires au-dessus du Smic : pourquoi les augmentations restent à négocier © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Pour les salariés payés au-dessus du Smic, la conférence sociale du 9 novembre 2026 n’a pas apporté de hausse automatique de salaire. Le gouvernement annonce une augmentation du minimum légal à compter du 1er décembre et souhaite que les branches professionnelles relancent leurs propres négociations. Mais le passage d’une annonce nationale à une augmentation individuelle dépend encore des conventions collectives et des accords d’entreprise.

Au-dessus du Smic, aucune augmentation générale n’est décidée

Le Smic doit progresser de 1,6 % au 1er décembre, pour atteindre environ 1 502 euros nets mensuels à temps plein. Un employeur devra alors respecter le nouveau minimum légal pour les salariés concernés. En revanche, le salarié payé 1 600, 1 800 ou 2 000 euros nets ne bénéficie pas, du seul fait de cette annonce, d’un relèvement identique de sa rémunération.

C’est cette différence qui explique l’insistance des syndicats sur les négociations de branche. Certaines conventions collectives conservent des échelons salariaux inférieurs au Smic. Dans ces situations, l’employeur doit respecter le salaire minimum légal, mais la progression entre les différents niveaux de qualification peut rester figée. Le débat à Matignon a précisément porté sur la manière d’inciter les branches à réactualiser leurs minima.

Infographie montrant une revalorisation annoncée pour les salariés au Smic et des négociations nécessaires pour les autres
Une revalorisation du minimum légal ne constitue pas une augmentation générale de toutes les rémunérations. Source : annonce du ministre du Travail du 9 novembre et règles du dialogue social.

Les branches professionnelles sous pression

Le gouvernement souhaite remettre les représentants des salariés et des employeurs autour de la table pour relever les minima conventionnels. Il envisage de mobiliser les règles d’allègements de cotisations patronales contre les branches qui ne mettent pas à jour leurs grilles. Le mécanisme, prévu dans le cadre de la législation sociale de 2026, attend encore les conditions réglementaires de son application.

Le comité de suivi de la négociation salariale de branches réunit déjà les organisations syndicales et patronales représentatives. De nouveaux rendez-vous doivent servir à mesurer les avancées après la conférence sociale. Pour un salarié, le résultat concret prendra la forme d’un avenant à la convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une modification de son contrat : la tenue d’une réunion nationale ne vaut pas, en elle-même, changement sur la fiche de paie.

Illustration d'une grille de rémunérations et d'un document d'accord collectif en négociation
Les minima des conventions collectives doivent être réexaminés par les partenaires sociaux pour faire évoluer les grilles de rémunération.

Primes et heures supplémentaires ne remplacent pas le salaire de base

Les autres annonces de Matignon peuvent également concerner les salariés qui gagnent plus que le Smic : le gouvernement évoque une extension du régime avantageux de la prime de partage de la valeur, un plafond d’exonération fiscale des heures supplémentaires porté de 7 500 à 10 000 euros, ainsi que des dispositifs favorables aux déplacements domicile-travail. À ce stade, les changements envisagés nécessitent encore des textes et ne donnent pas droit à un paiement automatique.

Une distinction est essentielle : la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à une augmentation de rémunération prévue par un contrat, un accord ou un usage. Elle peut accompagner le pouvoir d’achat, pas effacer les obligations de l’employeur sur les salaires.

Les salariés qui souhaitent connaître leur marge de négociation peuvent consulter l’intitulé de leur convention collective sur leur bulletin de paie, vérifier leur coefficient et leur minimum conventionnel, puis suivre les échanges de leurs représentants du personnel. Les prochains accords de branche permettront de savoir si la conférence sociale aura aussi des effets au-delà des seuls salariés rémunérés au Smic.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

8d23f513 Smoby Salaries Demenagement Une
Droit du TravailEmploi

Smoby veut fermer deux sites : ce que le projet prévoit pour les salariés

0c78d4e3 Salaire Moyen Europe 2025
Actualités InternationalesActualités socialesEmploi

Salaires en Europe : 41 500 euros annuels en moyenne en 2025, selon Eurostat

2e23d1bc Prestations Sociales Europe 2025
Actualité SocialeRetraite et Protection Sociale

Protection sociale en Europe : la France parmi les trois pays où les prestations pèsent le plus

Voici ce que votre salaire va vraiment devenir : le nouveau SMIC net au 1er janvier 2026
Action socialeActualité économiqueEmploi

SMIC : hausse à 1 500 euros nets le 1er décembre, mais est-ce suffisant ?

E4e200e5 Bhv Marais Le Redressement Judiciaire Ouvre Une Pe
EmploiSociété

BHV Marais : le redressement judiciaire ouvre une période décisive pour quelque 660 salariés

L'Assurance-maladie veut interdire la cigarette à toute une génération : les personnes nées après 2009 ne pourraient plus jamais en acheter
Actualité économiqueActualité SocialeRetraite et Protection SocialeSanté

Santé : les complémentaires creusent l’écart entre riches et pauvres

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly