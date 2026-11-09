SMIC : hausse à 1 500 euros nets le 1er décembre, mais est-ce suffisant ?

Le gouvernement envisage une revalorisation anticipée du SMIC au 1er décembre 2026, le portant à plus de 1 500 euros nets mensuels. Mais cette augmentation de 22 euros seulement suffit-elle à répondre aux besoins des 2 millions de salariés au SMIC en France ? Alors que la conférence sociale convoquée ce lundi à Matignon vise à apaiser les tensions, l’écart entre les demandes syndicales et l’offre gouvernementale alimente la frustration.

Quel sera le nouveau SMIC à partir du 1er décembre 2026 ?

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’établit actuellement à 1 477,93 euros nets mensuels pour un temps plein, soit 1 867,02 euros bruts. Selon BFMTV, l’exécutif s’apprête à franchir symboliquement la barre des 1 500 euros nets dès le 1er décembre, avec un mois d’avance sur la revalorisation automatique prévue en janvier 2027. Concrètement, les smicards bénéficieraient d’une hausse minimale de 22,07 euros nets par mois.

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a déclaré : « Je remettrai cet après-midi au Premier ministre une copie finale pour réenclencher la dynamique salariale sur le SMIC et au-delà, à tous les niveaux de rémunération. » Pourtant, le chiffre reste très en deçà des attentes. Pour Manuel Bompard, coordinateur de La France Insoumise, il s’agit d’« une plaisanterie, car si le SMIC passe automatiquement en janvier avec l’inflation à 1 495 euros net, le coup de pouce ne jouerait que pour cinq euros, même pas de quoi s’acheter un sandwich ».

Qui sont les bénéficiaires de cette revalorisation ?

Environ 2 millions de salariés perçoivent aujourd’hui le SMIC en France. Ces travailleurs se concentrent principalement dans les secteurs de la restauration, du commerce de détail, des services à la personne et de l’agriculture. La revalorisation anticipée leur permettra de bénéficier d’un gain supplémentaire dès le mois de décembre, au lieu d’attendre janvier 2027.

Au-delà des smicards stricto sensu, la mesure pourrait également profiter aux salariés dont la rémunération se situe juste au-dessus du salaire minimum. Toutefois, 69 branches professionnelles affichent actuellement des minima conventionnels inférieurs au SMIC, selon les informations de TF1. Sans négociations salariales dans ces secteurs, l’effet d’entraînement restera limité.

Est-ce suffisant ? Le fossé entre l’offre gouvernementale et les demandes

La CFDT réclame 100 euros, la CGT 150 euros

Les organisations syndicales ont formulé des revendications bien plus ambitieuses. La CFDT réclame une hausse de 100 euros nets, tandis que la CGT exige environ 150 euros nets, soit une augmentation de 10 % du SMIC actuel. Ces demandes visent à compenser l’érosion du pouvoir d’achat face à l’inflation persistante et à la hausse des prix de l’énergie, notamment suite au conflit États-Unis/Iran qui a fait flamber les carburants.

Face à ces revendications, le gouvernement adopte une posture prudente. Jean-Pierre Farandou a affirmé qu’une hausse trop importante pourrait « nuire à l’emploi ». Selon les estimations ministérielles relayées par Capital, porter le SMIC à 1 700 euros nets « détruirait plus de 230 000 emplois ».

Laurent Escure, secrétaire national de l’Unsa, souligne le risque de cette stratégie : « En segmentant ses réponses au mouvement social entre salariés et lycéens ou entre secteurs privé et public, le Premier ministre se prive d’un effet de souffle et prend le risque que le mouvement social s’installe dans la durée. » Une intersyndicale a d’ailleurs appelé à une nouvelle journée de manifestations pour ce mardi 10 novembre.

Impact réel sur le pouvoir d’achat des ménages

Avec 22 euros nets supplémentaires par mois, un smicard gagnera 264 euros de plus sur l’année. Pour un foyer monoparental ou un jeune actif, ce montant représente à peine une semaine de courses alimentaires. L’inflation cumulée depuis 2022 a largement rogné les gains salariaux antérieurs. Selon Cnews, le SMIC brut a augmenté de 28 % depuis 2017, passant de 1 480,27 euros à 1 867,02 euros bruts. Mais dans le même temps, les prix de l’alimentation, du logement et des transports ont connu des hausses significatives.

Les associations de consommateurs et les syndicats pointent l’insuffisance de la mesure pour répondre aux besoins quotidiens. Un smicard à temps plein reste en dessous du seuil de pauvreté relative dans certaines zones urbaines où le coût de la vie s’envole. La hausse annoncée, bien que symbolique, ne permettra pas de combler ce retard structurel.

Au-delà du SMIC : les mesures d’accompagnement pour les entreprises

Pour atténuer l’impact de la revalorisation sur les entreprises, notamment les TPE et PME, le gouvernement prévoit de publier deux décrets. Le premier, dit « décret Guedj », portera sur les exonérations de cotisations patronales. Le second visera à renforcer la transparence des aides publiques versées aux entreprises, afin de conditionner ces soutiens à des engagements salariaux.

L’exécutif demande également aux employeurs de relancer les négociations annuelles obligatoires (NAO) et d’organiser des « négociations flash » dans les branches professionnelles. L’objectif affiché : éviter que seul le SMIC progresse, en entraînant l’ensemble de la grille salariale. Toutefois, le patronat refuse toute augmentation sans allègement fiscal substantiel, craignant une dégradation de la compétitivité.

La conférence sociale de ce lundi à Matignon devra trancher ces questions épineuses. Sébastien Lecornu, Premier ministre, s’est engagé à présenter des « réponses concrètes » à la presse en fin de journée. Mais à six mois de l’élection présidentielle, la marge de manœuvre politique reste étroite. Entre pression sociale et contraintes budgétaires, l’équilibre paraît difficile à trouver.