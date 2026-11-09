En Angleterre, les collèges invités à attendre avant de préparer les élèves aux examens

Les établissements secondaires anglais vont être invités à ne plus engager systématiquement leurs élèves dans les programmes d’examen GCSE avant la dixième année scolaire, vers 14 ou 15 ans. L’orientation a été présentée le 8 novembre 2026 dans le cadre de la refonte du programme national d’enseignement.

La ministre de l’Éducation Lucy Powell estime que commencer trop tôt la préparation des examens peut réduire le temps consacré à d’autres apprentissages et transformer les premières années du secondaire en préparation permanente aux épreuves. Le Guardian rapporte les grandes lignes de cette annonce, qui doit encore être traduite dans les futurs textes et recommandations.

Préserver les années avant les examens

Les GCSE sont généralement préparés pendant les deux dernières années du secondaire obligatoire, les années 10 et 11. Certains établissements anticipent une partie de ce programme dès l’année 9, voire avant, pour donner davantage de temps aux révisions. Le gouvernement considère que cette pratique, lorsqu’elle devient systématique, risque d’appauvrir la diversité des enseignements.

Le projet prévoit donc de déconseiller le démarrage anticipé des programmes d’examen pour des groupes entiers. Il ne s’agirait pas d’une interdiction générale : les écoles pourraient conserver des possibilités d’adaptation pour les élèves prêts à passer certaines épreuves plus tôt.

Le contenu des GCSE devrait également être allégé pour tenir plus facilement dans la période normale de deux ans. Selon les éléments rapportés par The Times, le projet envisage une réduction de la durée globale des examens et davantage de place pour l’expression orale, les langues vivantes et la culture numérique.

Une réforme anglaise, pas une nouvelle règle française

Cette orientation concerne le système scolaire anglais. Elle ne modifie ni les programmes du collège français ni les modalités du brevet. Elle éclaire toutefois un débat partagé dans de nombreux pays : faut-il préparer très tôt les élèves aux épreuves certificatives ou préserver une période d’exploration plus large avant les examens ?

Le calendrier reste progressif. Les nouvelles orientations doivent être précisées avant leur application envisagée à partir de 2028. Les familles et les établissements devront donc distinguer les intentions annoncées aujourd’hui des règles effectivement applicables dans les prochaines années.