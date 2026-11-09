En Angleterre, les collèges invités à attendre avant de préparer les élèves aux examens

Le gouvernement britannique veut limiter la préparation trop précoce aux GCSE, les examens passés à la fin du secondaire. Annoncée le 8 novembre, cette orientation vise à préserver une formation plus large pour les élèves de 11 à 14 ans, sans interdire les exceptions.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
E2d58dd3 Reforme Gcse Angleterre 2026
En Angleterre, les collèges invités à attendre avant de préparer les élèves aux examens © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Les établissements secondaires anglais vont être invités à ne plus engager systématiquement leurs élèves dans les programmes d’examen GCSE avant la dixième année scolaire, vers 14 ou 15 ans. L’orientation a été présentée le 8 novembre 2026 dans le cadre de la refonte du programme national d’enseignement.

La ministre de l’Éducation Lucy Powell estime que commencer trop tôt la préparation des examens peut réduire le temps consacré à d’autres apprentissages et transformer les premières années du secondaire en préparation permanente aux épreuves. Le Guardian rapporte les grandes lignes de cette annonce, qui doit encore être traduite dans les futurs textes et recommandations.

Préserver les années avant les examens

Les GCSE sont généralement préparés pendant les deux dernières années du secondaire obligatoire, les années 10 et 11. Certains établissements anticipent une partie de ce programme dès l’année 9, voire avant, pour donner davantage de temps aux révisions. Le gouvernement considère que cette pratique, lorsqu’elle devient systématique, risque d’appauvrir la diversité des enseignements.

Le projet prévoit donc de déconseiller le démarrage anticipé des programmes d’examen pour des groupes entiers. Il ne s’agirait pas d’une interdiction générale : les écoles pourraient conserver des possibilités d’adaptation pour les élèves prêts à passer certaines épreuves plus tôt.

Le contenu des GCSE devrait également être allégé pour tenir plus facilement dans la période normale de deux ans. Selon les éléments rapportés par The Times, le projet envisage une réduction de la durée globale des examens et davantage de place pour l’expression orale, les langues vivantes et la culture numérique.

Une réforme anglaise, pas une nouvelle règle française

Cette orientation concerne le système scolaire anglais. Elle ne modifie ni les programmes du collège français ni les modalités du brevet. Elle éclaire toutefois un débat partagé dans de nombreux pays : faut-il préparer très tôt les élèves aux épreuves certificatives ou préserver une période d’exploration plus large avant les examens ?

Le calendrier reste progressif. Les nouvelles orientations doivent être précisées avant leur application envisagée à partir de 2028. Les familles et les établissements devront donc distinguer les intentions annoncées aujourd’hui des règles effectivement applicables dans les prochaines années.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

B756f847 Royaume Uni Erasmus
Société

Le Royaume-Uni annonce son retour dans Erasmus+ : ce que cela changerait pour les échanges avec l’Europe

Bb47e9be Apl Voyages Etranger Caf
Société

APL et voyages à l’étranger : pourquoi la CAF a réclamé 4 225 euros à un allocataire

Renovation Energetique Copropriété
Action socialeLe Coin RSESociété

Copropriété : les aides actuelles sauvent-elles vraiment les ménages précaires avant 2027 ?

19b0e0a7 Alertes A La Bombe Avions Europe
Société

Alertes à la bombe dans les avions : pourquoi les voyageurs européens subissent des perturbations en chaîne

0841cf64 Greve Fonction Publique 5 Novembre 2026
Société

Grève dans la fonction publique : les taux de participation officiels du 5 novembre dévoilés

1dd6af61 Pourquoi Un Simple Bonbon Avec Laddition Peut Fair
ConsommationSociété

Pourquoi un simple bonbon avec l’addition peut faire grimper le pourboire

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly