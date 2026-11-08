Le Royaume-Uni annonce son retour dans Erasmus+ : ce que cela changerait pour les échanges avec l’Europe

Le Royaume-Uni prévoit de rejoindre de nouveau Erasmus+ à partir de janvier 2027. L’annonce, relayée le 8 novembre 2026 par The Independent, marque un changement important après la sortie britannique du programme européen de mobilité à la suite du Brexit.

Pour les jeunes Français, l’intérêt de cette décision est concret : Erasmus+ facilite les séjours d’études, les stages, les formations et les projets associatifs transfrontaliers. Mais l’annonce d’un retour britannique ne constitue pas, à elle seule, une garantie de place ni une ouverture immédiate de toutes les candidatures. Les établissements et organismes participants devront préciser leurs accords, calendriers et critères d’éligibilité.

Des échanges qui ne se limitent pas aux universités

Le dispositif européen concerne aussi les apprentis, les équipes éducatives, les associations de jeunesse et certaines activités sportives. Le retour du Royaume-Uni pourrait ainsi élargir les destinations proposées, au-delà des seuls semestres universitaires. Les échanges scolaires et les séjours courts peuvent être particulièrement importants pour des jeunes qui n’envisagent pas de partir étudier une année entière à l’étranger.

Selon les informations communiquées lors de l’annonce britannique, une enveloppe pouvant atteindre 400 millions de livres serait distribuée par l’intermédiaire du British Council, avec plus de 100 000 bénéficiaires attendus. Ces chiffres relèvent des projections et des moyens annoncés, non d’un bilan d’échanges déjà réalisés.

Le gouvernement britannique indique également avoir négocié une réduction de 30 % de ses frais de participation pour 2027, présentée comme une économie d’environ 240 millions de livres. Ce volet financier compte dans le débat politique britannique, car la sortie d’Erasmus avait été suivie par la mise en place du programme national Turing.

Ce que doivent surveiller les familles françaises

Un étudiant souhaitant partir au Royaume-Uni devra d’abord vérifier auprès du service international de son établissement si un partenariat est ouvert et à partir de quelle année universitaire. Les aides, les frais éventuels et les formalités de séjour ne peuvent pas être déduits de la seule annonce politique. Les règles de visa et de droit au séjour restent distinctes du financement Erasmus+.

Les familles peuvent consulter les informations de la Commission européenne sur Erasmus+ et les consignes de leur établissement avant d’engager des dépenses. La nouvelle étape annoncée le 8 novembre ouvre une perspective de mobilité supplémentaire entre les deux rives de la Manche ; sa portée réelle dépendra des conventions et des appels à candidatures publiés dans les prochains mois.