Grève dans la fonction publique : les taux de participation officiels du 5 novembre dévoilés

Le ministère de l’Action et des Comptes publics a communiqué les taux de grévistes observés le 5 novembre dans les trois versants de la fonction publique. Les chiffres montrent des niveaux différents entre l’État, les collectivités et les hôpitaux.

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La Rédaction
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Grève dans la fonction publique : les taux de participation officiels du 5 novembre dévoilés © Social Mag
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Le mouvement social du 5 novembre 2026 dans la fonction publique a mobilisé des proportions différentes d’agents selon leur employeur. Dans un communiqué publié le 6 novembre, le ministère de l’Action et des Comptes publics fait état d’un taux de grévistes de 10,46 % dans la fonction publique de l’État, de 6,10 % dans la territoriale et de 4,97 % dans l’hospitalière.

Un écart entre les trois versants de la fonction publique

Ces taux sont ceux communiqués par les administrations compétentes à la fin de la journée de mobilisation. La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) fournit le chiffre de l’État, la direction générale des collectivités locales (DGCL) celui des collectivités, et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) celui des établissements hospitaliers.

Le taux le plus élevé est ainsi relevé dans la fonction publique de l’État. Il dépasse de 4,36 points celui des collectivités territoriales et de 5,49 points celui de l’hospitalière. Ces écarts ne renseignent pas directement sur le nombre absolu de grévistes, les effectifs et périmètres de chacun des versants étant différents.

Ce que mesurent ces chiffres officiels

Un taux de grévistes ne doit pas être confondu avec le nombre de personnes présentes dans les manifestations. Les deux indicateurs ne couvrent pas nécessairement les mêmes personnes ni les mêmes modalités de mobilisation. Les statistiques publiées par le ministère décrivent la participation administrative à la grève dans les trois versants, et non l’ensemble des soutiens exprimés au mouvement.

Il serait également prématuré de tirer de ces seuls pourcentages une conclusion sur la représentativité des revendications ou sur leur éventuelle traduction dans les décisions publiques. Pour apprécier l’évolution du mouvement, une comparaison avec des journées précédentes calculées selon des méthodes et des périmètres identiques serait nécessaire.

Des conséquences variables selon les services

Pour les usagers, l’impact d’une grève peut être très différent d’une administration à l’autre. Un taux national relativement limité peut coexister avec des perturbations importantes dans certains établissements ou services locaux. À l’inverse, le taux observé dans un versant ne signifie pas que chaque école, mairie, hôpital ou guichet ait connu la même situation.

Pour les agents publics, la participation à une grève s’inscrit dans un cadre juridique spécifique et peut entraîner une retenue sur rémunération selon les règles applicables à leur statut. Les modalités varient notamment entre les versants et les situations individuelles. Les taux publiés le 6 novembre ne fournissent pas de ventilation par profession, territoire ou motif de revendication.

La publication officielle offre ainsi un premier repère chiffré sur cette journée sociale. Elle ne remplace ni les données locales sur les services perturbés ni une analyse détaillée des revendications et des suites éventuelles des discussions.

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