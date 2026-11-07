Tempête Bruna aux Canaries : les voyageurs français doivent surveiller les alertes ce week-end

Les voyageurs présents aux Canaries ou sur le point de s’y rendre ce week-end ont une raison de consulter les bulletins météorologiques locaux. Le gouvernement régional a activé des alertes et préalertes face à l’arrivée de la dépression Bruna, avec des risques de fortes pluies, de vent et de phénomènes côtiers.

Selon les informations publiées le 6 novembre par elDiario.es, l’alerte au vent doit notamment prendre effet samedi 7 novembre à midi, heure locale, à La Palma et dans plusieurs zones élevées ou exposées d’autres îles. Des préalertes concernent également les orages et le risque d’inondation.

Les déplacements peuvent demander des précautions

Les secteurs côtiers et les routes de montagne sont particulièrement sensibles lorsque les rafales, la houle et les fortes précipitations se combinent. Les autorités locales peuvent adapter les accès et les activités en fonction de l’évolution réelle du temps.

Les personnes ayant réservé une excursion maritime, une randonnée ou un trajet interîles ont intérêt à vérifier directement les annonces de leur prestataire. Une alerte météo ne signifie pas automatiquement qu’un vol ou un ferry est annulé. Il faut distinguer le risque annoncé des décisions effectivement prises par les compagnies.

Pour les voyageurs français, le premier réflexe consiste à consulter les bulletins de l’agence météorologique espagnole AEMET et les consignes de la protection civile des Canaries, puis les informations de leur compagnie aérienne ou maritime. Les conditions peuvent varier sensiblement d’une île à l’autre et selon l’altitude.

Une situation à suivre au fil du week-end

Les prévisions relayées samedi par Atlántico Hoy évoquent des pluies localement abondantes à La Palma et de fortes rafales possibles dimanche. Ces valeurs sont des prévisions, pas des cumuls ou vitesses déjà observés.

Les alertes peuvent évoluer rapidement. Les voyageurs ne doivent donc pas considérer un bulletin consulté la veille comme une garantie pour une sortie en mer ou en montagne le lendemain. La décision la plus utile reste de vérifier les informations officielles juste avant chaque déplacement.