Après les pluies méditerranéennes, une nouvelle dépression menace les régions déjà détrempées

Le calme relatif du week-end du 7 novembre pourrait être de courte durée. Une dépression venue de l’Atlantique devrait ramener de l’air doux, du vent et des pluies dès le début de semaine, avec une vigilance particulière pour les zones déjà saturées d’eau.

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La Rédaction
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Après les pluies méditerranéennes, une nouvelle dépression menace les régions déjà détrempées © Social Mag
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Le samedi 7 novembre marque une accalmie après les pluies qui ont touché les régions méditerranéennes. Mais ce répit pourrait être bref. Selon le bulletin publié le 7 novembre par Météo-Paris, une dépression profonde située au large des Açores doit se rapprocher de la façade atlantique à partir de dimanche soir.

Le vent basculera au sud et fera remonter de l’air doux vers le Sud-Ouest. Cette hausse des températures ne signifiera pourtant pas le retour d’un temps durablement sec. Les prévisions évoquent de nouvelles pluies au début de semaine, notamment autour de la Méditerranée, mais aussi sur une partie plus large du territoire.

Pourquoi les pluies à venir demandent une attention particulière

Le principal sujet de préoccupation concerne les sols déjà détrempés par les précipitations récentes. Lorsqu’un terrain est saturé, une nouvelle pluie peut ruisseler plus rapidement vers les fossés, les routes et les cours d’eau. Le bulletin météorologique mentionne ainsi la possibilité d’inondations dans certaines régions, sans annoncer pour autant un épisode généralisé ni un bilan de dégâts.

Le week-end devrait rester relativement calme sur une grande partie de la France, mais le ciel sera souvent gris. L’humidité persistante près du sol et le faible ensoleillement peuvent favoriser des brouillards et des nuages bas. Cette situation contraste avec la douceur attendue ensuite dans le Sud-Ouest sous l’effet du vent de sud.

Le vent pourrait également souffler fortement sur les reliefs méridionaux. La dépression rappelle par certains aspects la configuration météorologique des 7 et 8 novembre 1982, précise Météo-Paris, tout en étant moins creuse. Cette comparaison ne constitue donc pas une prévision de tempête historique.

Les bons réflexes avant le retour des perturbations

Dans les secteurs ayant reçu beaucoup de pluie, mieux vaut vérifier les informations locales avant de prendre la route, notamment lorsqu’un trajet traverse une zone basse ou longe un cours d’eau. Un passage submergé ne doit pas être franchi en voiture, même si la hauteur d’eau paraît limitée.

Pour suivre l’évolution des risques, les habitants peuvent consulter la vigilance officielle de Météo-France et les informations de Vigicrues sur les cours d’eau surveillés. Ces services permettent de distinguer une prévision de pluie d’une alerte effectivement en vigueur.

À plus longue échéance, Météo-Paris signale qu’un courant d’altitude pourrait accroître le risque de tempêtes sur la moitié nord après le 15 novembre. Il s’agit à ce stade d’une possibilité à surveiller, et non d’un événement déjà confirmé.

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