Retraite : capitalisation ou répartition, que gagnent vraiment les salariés ?

Marie, cadre commerciale de 35 ans, rêve d’accumuler 700 000 euros pour sa retraite. Thomas, ouvrier de 42 ans en Picardie, peine à mettre de côté plus de 15 000 euros. Entre eux, un gouffre financier que la capitalisation pourrait creuser davantage. Pourtant, selon Capital, un salarié au salaire moyen accumulerait 700 000 euros avec la capitalisation contre 600 000 avec la répartition après 40 ans de cotisations. Derrière ces chiffres prometteurs se cache une réalité sociale complexe : tous les salariés ne sont pas égaux face à l’épargne retraite.

Le mirage du salarié : 700 000€ vs 600 000€ à la retraite

Qui gagne vraiment avec la capitalisation ?

Les calculs semblent implacables. Pour un salarié gagnant 3 500 euros brut mensuels, cotisant 11 700 euros par an pendant quatre décennies, la capitalisation offrirait un capital de 700 000 euros à 4% de rendement annuel moyen. La répartition plafonne entre 550 000 et 600 000 euros. Le Conseil d’orientation des retraites évalue le rendement implicite de la répartition pour les générations nées depuis les années 1970 entre 0,8% et 1,2% par an. L’écart atteint donc 100 000 euros, soit l’équivalent de cinq années de salaire moyen.

Mais cet avantage profite d’abord aux hauts revenus capables d’épargner régulièrement. Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’épargne, rappelle qu’« on a l’impression d’être dans une impasse sur la retraite par répartition, de ne pas parvenir à trouver de solution ». La capitalisation apparaît comme une échappatoire séduisante pour ceux qui peuvent se constituer un patrimoine. Les cadres supérieurs, professions libérales et dirigeants bénéficieraient pleinement de ces rendements supérieurs. Leur capacité d’épargne leur permet d’alimenter régulièrement un plan d’épargne retraite, contrairement aux salariés précaires.

Et les petits salaires ? Le paradoxe de l’équité

L’assurance-vie française dépasse 2 000 milliards d’euros, tandis que les plans d’épargne retraite plafonnent à 150 milliards. Cette disparité révèle une préférence pour la liquidité plutôt que l’immobilisation à long terme. Surtout, 75% des salariés de TPE-PME ne disposent d’aucun produit d’épargne retraite. Pour ces travailleurs, souvent en contrats courts ou temps partiel, la capitalisation ressemble à un luxe inaccessible. Comme le souligne Boursorama, la capitalisation représente seulement 2% des revenus des retraités français en 2022, contre 18% en moyenne dans les pays de l’OCDE.

La répartition garantit une mutualisation du risque : chômage, maladie, carrière fragmentée n’empêchent pas de percevoir une pension. La capitalisation transfère ce risque sur l’individu. Sans épargne constituée, pas de retraite complémentaire. François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes et président de Fipeco, avertit : « On a attendu trop tard, et l’on se retrouve complètement coincés par la situation des finances publiques. » La transition vers la capitalisation pourrait accentuer les inégalités entre salariés stables et précaires.

La fin de la solidarité générationnelle : le prix social

Répartition : chacun finance les autres, capitalisation : chacun pour soi

Le système français repose sur un principe simple : les cotisations des 30 millions d’actifs financent directement les pensions des 17 millions de retraités. Cette solidarité intergénérationnelle garantit un revenu aux aînés, indépendamment de leur capacité passée à épargner. La capitalisation rompt ce pacte. Chacun finance sa propre retraite via des placements individuels ou collectifs. Les fonds de pension investissent l’argent sur les marchés financiers, en actions ou en immobilier, pour générer des rendements.

Ce basculement philosophique interroge la cohésion sociale. La répartition incarne une vision collective de la protection sociale, héritée de l’après-guerre. La capitalisation privilégie la responsabilité individuelle et le mérite financier. Pour les défenseurs de la solidarité, abandonner la répartition revient à sacrifier les plus vulnérables sur l’autel de la rentabilité. Pour ses partisans, elle libère les travailleurs de la dépendance à un système public déficitaire. Les retraités bénéficient actuellement d’un abattement fiscal de 10% sur leurs pensions, avantage qui pourrait disparaître dans un système capitalisé.

Les retraités actuels sacrifiés ? L’équation de la transition

Remplacer la répartition par la capitalisation pose un dilemme financier insoluble. Les actifs devraient simultanément financer les pensions des 17 millions de retraités actuels et constituer leur propre épargne retraite. Philippe Crevel prévient : « Il y a une montée en charge qui nécessite quasiment une génération. » Atteindre le niveau moyen de capitalisation des pays de l’OCDE exigerait de constituer entre 1 000 et 2 000 milliards d’euros de fonds de pension. Sur une génération de trente ans, cela représente 33 à 66 milliards par an, soit l’équivalent du budget de l’éducation nationale.

François Ecalle souligne qu’une transition rapide est « pratiquement impossible ». Soit l’État augmente massivement les cotisations, pénalisant le pouvoir d’achat des actifs. Soit il réduit les pensions actuelles, appauvrissant les retraités. Soit il s’endette davantage, aggravant le déficit public. Aucune option n’est politiquement tenable. La Suède a réformé son système entre 1994 et 1999, l’Allemagne a créé ses plans Riester en 2001. Ces transitions ont pris deux décennies et bénéficié de contextes budgétaires plus favorables. En 2026, la France accumule déjà une dette publique proche de 115% du PIB.

Les risques cachés : volatilité des marchés et sécurité de l’emploi

Qu’arrive-t-il à votre épargne retraite en cas de crise financière ?

Le rendement de 4% annuel affiché par les défenseurs de la capitalisation repose sur une moyenne historique lissée. Mais les marchés financiers connaissent régulièrement des krachs brutaux, comme en 2008 ou 2020. Un salarié qui liquide son épargne retraite au mauvais moment peut perdre 30% à 40% de son capital. La répartition, elle, verse des pensions indexées sur l’inflation, protégeant le pouvoir d’achat. Bertrand Martinot, économiste, a présenté en décembre 2025 au Conseil d’orientation des retraites une note listant les risques majeurs de la capitalisation : volatilité boursière, érosion par l’inflation, tentation pour l’État de puiser dans les fonds en cas de crise budgétaire.

Les fonds de pension néerlandais, pourtant parmi les plus solides d’Europe, ont dû réduire leurs prestations après la crise de 2008. Les salariés français seraient-ils prêts à accepter une retraite variable selon les performances de la Bourse ? Les experts recommandent d’ailleurs d’adapter ses placements après 70 ans pour sécuriser son patrimoine, preuve que la capitalisation exige une gestion active et informée.

Chômage, maladie, carrière fragmentée : qui paie ?

La répartition intègre automatiquement les périodes de chômage, maladie ou maternité dans le calcul des droits. Les trimestres validés garantissent une pension minimale, même avec une carrière hachée. La capitalisation transfère ce risque sur le salarié. Pas de cotisations pendant le chômage signifie pas d’épargne accumulée. Les femmes, surreprésentées dans les temps partiels et interruptions de carrière, seraient particulièrement pénalisées. Un système mixte, combinant répartition obligatoire et capitalisation facultative, pourrait préserver la protection des plus fragiles tout en offrant des rendements supérieurs aux autres.

Mais François Ecalle rappelle que « la capitalisation obligatoire paraît incontournable pour atteindre des montants significatifs, car la capitalisation volontaire plafonne ». Imposer une épargne retraite obligatoire reviendrait à créer une double cotisation, pesant lourdement sur les salaires nets. Les entreprises devraient-elles prendre en charge cette transition ? Leur responsabilité sociale pourrait les amener à abonder les plans d’épargne retraite de leurs salariés, mais toutes n’en ont pas les moyens.

Que demandent les salariés ? Au-delà des sondages

Pourquoi les 72% favorables à la capitalisation masquent une réalité plus complexe

En février 2025, un sondage Toluna Harris Interactive pour l’Observatoire Hexagone révélait que 72% des Français soutiennent le développement d’un système complémentaire de retraite par capitalisation. Ce chiffre impressionnant masque des nuances importantes. Les répondants plébiscitent une capitalisation « en plus » de la répartition, pas « à la place ». Ils souhaitent diversifier leurs sources de revenus futurs sans renoncer à la sécurité collective. François Hollande lui-même, dans un livre publié en septembre 2025, propose d’ajouter une part de capitalisation au système existant.

Mais interrogés sur leur capacité concrète à épargner, les salariés se montrent plus prudents. Avec un taux d’épargne moyen de 17% en France, alimenter un plan d’épargne retraite exigerait des arbitrages budgétaires difficiles. Comme pour les complémentaires santé qui creusent l’écart entre riches et pauvres, la capitalisation risque de créer une retraite à deux vitesses : confortable pour ceux qui peuvent épargner, minimale pour les autres.

Quelle responsabilité pour les entreprises ?

Les entreprises jouent un rôle clé dans cette transition. En Allemagne, les plans Riester bénéficient d’un abondement employeur significatif. Aux Pays-Bas, les fonds de pension professionnels couvrent la quasi-totalité des salariés. En France, seules les grandes entreprises proposent des dispositifs d’épargne retraite attractifs. Les TPE-PME, qui emploient 60% des salariés, peinent à financer de tels mécanismes. Une obligation légale d’abondement pourrait niveler les inégalités, mais alourdirait le coût du travail.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) devrait inclure la préparation de la retraite de leurs salariés. Proposer des formations sur l’épargne retraite, négocier des frais de gestion réduits avec les assureurs, abonder les versements volontaires : autant de leviers pour accompagner les salariés. Les évolutions politiques internationales montrent que les citoyens attendent davantage de protection sociale, pas moins. Les entreprises qui anticiperont cette attente renforceront leur attractivité employeur.