Des graines Alnatura rappelées chez Migros : les achats en Suisse à vérifier

Les consommateurs qui achètent des produits alimentaires en Suisse sont invités à vérifier certains sachets de graines pour salade. Le distributeur Migros a annoncé le rappel préventif du Alnatura Bio Salatkerne Mix, vendu dans ses magasins et sur sa boutique en ligne. La mesure fait suite à un risque possible de contamination par des salmonelles.

Le rappel concerne le sachet de 100 grammes portant le code EAN 4104420230538 et des dates de durabilité minimale comprises entre le 3 juin et le 13 juillet 2027. Ces précisions sont essentielles : les autres lots ne sont pas visés par l’avis relayé par la radio-télévision suisse SRF.

Un remboursement prévu pour les sachets concernés

Migros a bloqué la vente des produits identifiés dans ses magasins et sur Migros Online. Les personnes qui possèdent un sachet concerné sont invitées à ne pas le consommer, même si son aspect et son odeur semblent normaux.

Les clients ayant acheté le mélange en magasin peuvent le rapporter pour obtenir le remboursement du prix payé. Pour les commandes passées sur Migros Online, le service clientèle doit contacter les acheteurs concernés afin d’organiser le remboursement.

Ce rappel suisse peut aussi intéresser les habitants des régions frontalières françaises qui fréquentent les supermarchés helvétiques. Il ne permet toutefois pas d’affirmer que les mêmes lots ont été distribués en France : le périmètre commercial doit être vérifié pays par pays.

Les salmonelles peuvent provoquer des troubles digestifs, notamment diarrhées, douleurs abdominales et fièvre. En cas de symptômes après avoir consommé un sachet concerné, il est conseillé de consulter un professionnel de santé en mentionnant le produit et le rappel.

La précaution la plus simple consiste à comparer le code-barres et la date imprimée sur l’emballage avec les références de l’avis, puis à conserver le sachet sans l’utiliser jusqu’à son retour au magasin. Le rappel vise une possibilité de contamination ; il ne signifie pas que chaque sachet contient des bactéries.