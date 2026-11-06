Des jouets qui parlent avec les enfants : au Royaume-Uni, des élus réclament leur interdiction

Des jouets capables de tenir une conversation avec un enfant pourraient-ils bientôt disparaître des rayons britanniques ? Le 3 novembre 2026, un groupe de parlementaires du Royaume-Uni a demandé au gouvernement d’envisager leur interdiction et aux plateformes Amazon et eBay de cesser de les commercialiser. Leur inquiétude porte sur les jouets intégrant des agents conversationnels d’intelligence artificielle.

Cette démarche intervient juste avant les promotions du Black Friday et les achats de Noël. Les produits visés ne se limitent pas aux robots sophistiqués : certains objets présentés comme des compagnons de jeu peuvent répondre oralement aux questions d’un enfant, improviser des conversations et donner l’impression d’une relation personnalisée.

Selon les informations rapportées le 3 novembre par Sky News, les élus craignent que ces échanges exposent les mineurs à des contenus inappropriés ou à des risques psychologiques. Il s’agit d’une alerte politique et non d’une interdiction déjà entrée en vigueur.

Pourquoi ces jouets inquiètent davantage qu’un écran classique

Un jouet traditionnel répète des phrases préenregistrées. Un agent conversationnel, lui, génère des réponses en fonction des propos de l’utilisateur. Cette souplesse rend les interactions plus attrayantes, mais elle complique aussi le contrôle de ce qui peut être dit, particulièrement lorsque l’interlocuteur est très jeune.

Les interrogations portent notamment sur les réponses à des questions sensibles, la capacité des fabricants à filtrer les contenus et la place qu’un compagnon artificiel pourrait prendre dans les habitudes affectives d’un enfant. Ces préoccupations ne signifient pas que tous les jouets dotés d’IA présentent les mêmes dangers : leurs fonctions, leurs garde-fous et les âges auxquels ils s’adressent varient.

Amazon a indiqué examiner si les protections de ces produits étaient adaptées à l’évolution de la technologie. eBay a pour sa part expliqué travailler avec les régulateurs sur les préoccupations émergentes en matière de sécurité des produits. Ces réponses ne constituent pas un engagement général de retrait.

Ce que les parents français peuvent vérifier avant un achat

La demande des parlementaires concerne le Royaume-Uni. Elle ne crée donc aucune nouvelle interdiction en France. Elle invite néanmoins à regarder au-delà de l’emballage lorsqu’un jouet promet de discuter librement avec un enfant.

Avant d’acheter, il est utile de vérifier l’âge recommandé, l’existence d’un contrôle parental, les possibilités de désactiver le microphone ou la connexion, ainsi que les informations sur l’enregistrement et la conservation des conversations. Il faut aussi distinguer un jouet qui joue des messages prédéfinis d’un modèle connecté qui envoie les paroles vers un service distant.

Une démonstration en magasin ne suffit pas toujours à évaluer les réponses possibles dans la durée. Les conditions d’utilisation et les réglages disponibles peuvent éclairer la décision, notamment pour un enfant qui n’a pas encore le recul nécessaire pour comprendre qu’une réponse fluide n’est pas celle d’une personne.

À ce stade, les élus britanniques ont formulé une demande aux distributeurs et au gouvernement, sans annoncer de décision réglementaire définitive. L’évolution des réponses des vendeurs et des autorités dira si cette alerte se traduit par des retraits ou de nouvelles obligations.