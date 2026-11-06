Manifestations à Paris samedi : les trajets en métro et en RER à vérifier avant de partir

Deux mobilisations distinctes sont annoncées à Paris le 7 novembre, avec un cortège autorisé entre République et Nation et un rassemblement interdit à la Concorde. Des perturbations des transports s’ajoutent aux travaux prévus sur plusieurs lignes.

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La Rédaction
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Manifestations à Paris samedi : les trajets en métro et en RER à vérifier avant de partir © Social Mag
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Samedi 7 novembre 2026, les déplacements dans Paris risquent d’être compliqués autour de plusieurs grands axes. Un cortège intersyndical a été autorisé entre République et Nation, via le boulevard Voltaire. En parallèle, les Gilets jaunes maintiennent leur appel à se réunir place de la Concorde malgré l’interdiction annoncée par la préfecture de police, selon RTL le 6 novembre.

Les deux rassemblements sont annoncés pour l’après-midi, autour de 14 heures. Il ne faut pas confondre leurs situations administratives : l’autorisation du parcours République-Nation ne vaut pas autorisation du rendez-vous de la Concorde.

Deux secteurs à surveiller

Le premier secteur concerne les alentours de République, du boulevard Voltaire et de Nation, où le passage du cortège peut perturber la circulation routière et l’accès aux transports. Le second est celui de la Concorde et des Champs-Élysées, où les restrictions peuvent évoluer selon les décisions des autorités.

Sortiraparis fait état de fermetures de stations envisagées ou annoncées dans ces secteurs. Leur mise en œuvre et leur durée doivent toutefois être vérifiées auprès des opérateurs le jour du déplacement : une station annoncée fermée peut rouvrir ou voir son accès modifié.

Pour rejoindre une gare, un rendez-vous médical ou une activité familiale, mieux vaut prévoir une marge de temps plutôt que de compter sur un itinéraire traversant les lieux de rassemblement. Les bus de surface peuvent également subir des déviations lorsque les axes sont fermés à la circulation.

Des travaux ferroviaires indépendants des manifestations

Les perturbations ne se limitent pas aux rassemblements. Des interruptions pour travaux sont également annoncées sur plusieurs lignes franciliennes pendant le week-end. Le point quotidien d’évous rappelle notamment des adaptations sur les réseaux RER et Transilien.

Les voyageurs doivent donc distinguer deux causes possibles d’un trajet modifié : les mesures ponctuelles liées aux manifestations et les chantiers planifiés de longue date. Un itinéraire de remplacement proposé pour l’un de ces motifs peut lui-même être affecté par l’autre.

Avant le départ, les informations les plus utiles restent les alertes en temps réel de la RATP, d’Île-de-France Mobilités et de la SNCF, ainsi que les communications de la préfecture de police. Elles permettent de confirmer les stations effectivement fermées, les horaires de reprise et les itinéraires de substitution.

Pour samedi, le conseil pratique est simple : éviter autant que possible de traverser les abords de la Concorde et le corridor République-Nation pendant les heures de mobilisation, et vérifier les correspondances ferroviaires avant de quitter son domicile.

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