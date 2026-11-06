Pluies intenses dans le Sud et en Corse : pourquoi le risque d’inondation persiste après les orages

Les pluies qui ont traversé le Sud-Est et la Corse les 4 et 5 novembre ne se résument pas à quelques averses automnales. Selon Météo-France, cet épisode méditerranéen a apporté des précipitations soutenues sur des sols déjà saturés par les épisodes précédents. Cette combinaison accroît les risques de ruissellement et d’inondation.

Dans l’est de l’Hérault et le sud du Gard, les prévisionnistes signalaient jeudi 5 novembre des cumuls déjà mesurés de 50 à 70 millimètres sur les secteurs les plus exposés, avec 70 à 100 millimètres supplémentaires attendus d’ici la soirée. Sur la façade orientale de la Corse, les prévisions évoquaient 150 à 250 millimètres sur une large zone, voire plus de 300 millimètres localement sur le relief. Il s’agit de prévisions pour l’ensemble de l’épisode, et non de bilans définitifs.

Pourquoi le danger ne disparaît pas dès que la pluie cesse

Une forte pluie sur un sol sec ne produit pas nécessairement les mêmes effets qu’une pluie identique sur une terre déjà imbibée. Lorsque l’eau s’infiltre moins facilement, elle ruisselle plus vite vers les routes, les points bas et les cours d’eau. Les habitations situées en contrebas peuvent alors être exposées même si l’orage principal s’éloigne.

La vigilance météorologique de Météo-France a notamment signalé jeudi 5 novembre une vigilance orange pluie-inondation pour l’Hérault et le Gard, en plus des départements corses concernés. Les niveaux de vigilance évoluent : il faut consulter la carte actualisée plutôt que de considérer une alerte de la veille comme toujours applicable.

Le phénomène a une dimension très pratique pour les familles. Un trajet scolaire, un passage souterrain ou un garage en sous-sol peuvent devenir dangereux en quelques minutes. Une route recouverte d’eau ne permet pas d’évaluer visuellement la profondeur ni l’état de la chaussée.

Les précautions à conserver

Météo-France recommande, en vigilance orange pluie-inondation, de s’éloigner des cours d’eau, de gagner un point haut si nécessaire et de ne jamais s’engager sur une route immergée. Les sous-sols doivent être évités en cas de montée des eaux. Mettre à l’abri les objets sensibles et suivre les consignes préfectorales reste plus utile que d’attendre de voir l’eau atteindre le seuil de la maison.

L’amélioration météorologique annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi ne signifie donc pas automatiquement la disparition immédiate de tous les risques locaux. Les habitants des secteurs touchés ont intérêt à surveiller également les informations sur les crues et les éventuelles restrictions de circulation.