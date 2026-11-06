Le gazole recule à 2,247 euros le litre : ce que la baisse change pour le budget d’un ménage

Le gazole coûtait en moyenne 2,247 euros le litre en France jeudi 5 novembre 2026, selon les données quotidiennes publiées par Roole. C’est 1,5 centime de moins que la veille. Une diminution perceptible sur plusieurs pleins, mais qui ne suffit pas à effacer le poids du carburant dans le budget des ménages.

Pour un réservoir de 50 litres, le prix moyen représente environ 112,35 euros. La baisse quotidienne de 1,5 centime permet d’économiser 75 centimes sur ce même plein, à quantité identique. Les automobilistes ne constateront pas nécessairement cette variation dans leur station habituelle : il s’agit d’une moyenne nationale, tandis que les tarifs varient selon les enseignes et les territoires.

Les essences baissent également

Le SP95-E10 ressort à 2,083 euros le litre, contre 2,201 euros pour le SP98-E5. Les deux essences ont reculé de 1,2 centime en une journée, d’après le même relevé. À l’inverse, le GPL et le superéthanol-E85 évoluent peu, à respectivement 1,072 et 0,905 euro le litre.

Pour un plein de 50 litres de SP95-E10, la facture théorique s’établit à 104,15 euros. L’écart avec le gazole atteint donc environ 8,20 euros pour ce volume, mais cette comparaison ne permet pas de conclure qu’un véhicule essence coûte moins cher à l’usage : la consommation réelle, l’entretien, l’assurance et le kilométrage modifient le calcul.

La tendance récente est plus visible lorsqu’on compare plusieurs jours. Le 1er novembre, Roole relevait encore un gazole à 2,364 euros le litre. Entre les deux dates, le recul atteint 11,7 centimes, soit environ 5,85 euros sur 50 litres. Ces calculs décrivent l’évolution de prix moyens observés, non une remise garantie dans chaque station.

Un budget qui dépend surtout des kilomètres parcourus

Pour un foyer utilisant une voiture diesel consommant 6 litres aux 100 kilomètres et parcourant 1 000 kilomètres par mois, le poste carburant représenterait environ 134,82 euros au tarif moyen du 5 novembre. À consommation identique, le prix relevé quatre jours plus tôt aurait conduit à une facture de 141,84 euros. La différence mensuelle théorique est donc d’environ 7 euros si ces prix restaient stables, ce qui n’est évidemment pas acquis.

Cette distinction compte particulièrement pour les ménages ruraux et périurbains, qui disposent parfois de peu d’alternatives pour les déplacements domicile-travail, les courses ou les rendez-vous médicaux. La baisse à la pompe apporte un répit immédiat, mais le niveau absolu des prix reste élevé.

Avant de se déplacer spécialement pour trouver une station moins chère, mieux vaut comparer le gain attendu au coût du détour. Un écart de deux centimes par litre ne représente qu’un euro sur 50 litres. Les prix affichés localement et la consommation du véhicule sont donc plus utiles qu’une moyenne nationale prise isolément pour décider où faire le plein.