Peine de mort : la Californie fait un pas vers sa suppression

Le 5 novembre 2026, deux jours après les élections de mi-mandat, le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé la commutation des peines de mort de 548 personnes. Un geste sans précédent qui réduit de 30% la population des couloirs de la mort américains et marque un tournant dans l’histoire judiciaire des États-Unis. En transformant ces sentences capitales en peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, la Californie affirme que la justice peut évoluer vers la rédemption plutôt que la vengeance.

Un tournant sociétal : de la punition à la rédemption

L’évolution des valeurs californiennes

La décision de Newsom s’inscrit dans une transformation profonde des mentalités californiennes sur la peine de mort. Depuis 2006, l’État n’a plus procédé à aucune exécution, malgré un couloir de la mort qui demeure le plus peuplé de l’Hémisphère occidental. Le gouverneur justifie sa décision par une incompatibilité fondamentale : « Je prends cette action parce que je crois fermement que l’exécution ordonnée par l’État est incompatible avec les valeurs de la Californie, sape les fondements de notre système juridique et nous diminue tous. »

Pourtant, les électeurs californiens ont rejeté deux référendums abolitionnistes en 2012 et 2016. Ils ont même approuvé en 2016 une mesure visant à accélérer les exécutions. Paradoxe révélateur : les citoyens maintiennent formellement la peine capitale tout en refusant son application effective. Robin Maher, directrice exécutive du Death Penalty Information Center, analyse : « L’annonce du gouverneur Newsom marque un moment décisif dans l’histoire de la peine de mort aux États-Unis. Bien que d’autres gouverneurs aient accordé des grâces universelles, aucune n’a atteint cette ampleur. »

548 vies et la question du droit à la seconde chance

Parmi les bénéficiaires figure Richard Allen Davis, condamné pour le meurtre de Polly Klaas en 1993. Son cas cristallise les tensions entre familles de victimes. Marc Klaas, père de Polly, s’oppose farouchement à la commutation. À l’inverse, Jess Nichol, sœur de la victime, déclare : « Que ce soit exécuté ou non n’a absolument rien à voir avec ma guérison ou avec la véritable sécurité publique. Le système dit aux survivants que l’exécution compte pour notre guérison. Ce n’est pas le cas. »

Environ 382 des 548 condamnés nécessitent l’approbation de la Cour suprême californienne en raison de condamnations multiples. Newsom a demandé que les recommandations soient rendues avant la fin 2026, avant la fin de son mandat en janvier 2027. La démarche s’apparente davantage à une transformation du système pénal qu’à une simple clémence individuelle.

La discrimination raciale dans les condamnations à mort

33% des condamnés à mort en Californie sont noirs, alors que cette communauté représente moins de 6% de la population de l’État. La surreprésentation révèle des biais profonds dans l’application de la peine capitale. Huit personnes ont été exonérées du couloir de la mort californien après avoir été reconnues innocentes, illustrant les failles d’un système où 70% des condamnés attendent toujours un conseil en appel.

La commutation s’inscrit dans une volonté de corriger ces inégalités structurelles. En 2019, dès son entrée en fonction, Newsom avait instauré un moratoire sur les exécutions, citant déjà la discrimination raciale comme motif principal. La décision actuelle prolonge cette logique en transformant l’essai : plutôt que suspendre temporairement, elle élimine définitivement 548 sentences jugées inéquitables.

La commutation comme réparation partielle

La mesure ne constitue pas une libération. Les condamnés purgeront des peines de prison à vie sans possibilité de sortie anticipée. Newsom cherche ainsi un équilibre entre justice réparatrice et sécurité publique. La transformation des sentences reconnaît l’erreur systémique sans nier la gravité des crimes commis. L’annonce de Newsom intervient dans un contexte national où 1 388 personnes demeurent sous sentence de mort, le chiffre le plus bas depuis 1984.

Un modèle pour le reste des États-Unis ?

Huit gouverneurs ont accordé des grâces collectives à tous leurs condamnés à mort dans l’ère moderne. Newsom rejoint ainsi une lignée d’élus ayant choisi la clémence systématique plutôt que l’application de la peine capitale. Sa décision intervient deux jours après les élections de mi-mandat, un timing politique qui minimise les retombées électorales tout en maximisant l’impact symbolique.

Avec 1 388 personnes encore sous sentence de mort aux États-Unis, la Californie pourrait inspirer d’autres États. La tendance abolitionniste progresse : 23 États ont aboli la peine de mort, six maintiennent des moratoires officiels. La commutation californienne accélère une évolution déjà en marche vers une justice moins punitive, plus équitable et davantage centrée sur la réparation que sur la vengeance.