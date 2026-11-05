Grève du 5 novembre : les salariés du privé et du public mobilisés autour des salaires

La journée du jeudi 5 novembre 2026 est marquée par une mobilisation nationale pour les salaires, l’emploi et les services publics. La CFDT, la CGT, FO, l’UNSA et la FSU ont appelé ensemble les salariés du privé et du public, les jeunes et les retraités à manifester. Leur appel intersyndical place également l’avenir de l’industrie au centre des revendications.

Ce mouvement ne se limite pas aux agents de l’État. Les syndicats veulent élargir les discussions sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail aux entreprises privées, alors que les négociations salariales et les arbitrages budgétaires occupent une place centrale dans le débat social.

Pourquoi les organisations syndicales appellent à la grève

Dans son préavis pour la fonction publique, la CFDT évoque le gel des rémunérations, la baisse du pouvoir d’achat, les menaces sur l’emploi et l’affaiblissement des services publics. Le préavis couvre les trois versants de la fonction publique, sans signifier que chaque service ferme ou que tous les agents cessent le travail.

Les organisations syndicales demandent des augmentations salariales et davantage de moyens pour les services publics. Elles défendent aussi une politique industrielle et environnementale qu’elles estiment nécessaire pour préserver l’emploi. Ces demandes sont des revendications : elles ne constituent pas des mesures déjà décidées par le gouvernement ou les employeurs.

La plateforme de mobilisation de la CFDT répertorie notamment des rendez-vous et des transports collectifs organisés pour rejoindre les manifestations du 5 novembre. Les horaires et lieux de rassemblement peuvent varier selon les villes et les organisateurs.

Des conséquences variables selon les métiers

La participation à une grève peut entraîner une retenue de rémunération correspondant à la durée non travaillée, selon le statut et les règles applicables. Elle ne signifie pas automatiquement la fermeture de l’établissement ou de l’entreprise. Dans les écoles, les transports ou les administrations, les perturbations dépendent notamment du nombre de salariés mobilisés et des organisations de service retenues.

Pour les familles, la conséquence la plus immédiate est parfois une modification des horaires d’accueil ou des déplacements. Les usagers ont donc intérêt à consulter les informations diffusées directement par leur établissement, leur collectivité ou leur opérateur de transport plutôt que de déduire les perturbations du seul appel national.

À Paris, des départs collectifs vers le cortège ont été organisés depuis plusieurs communes d’Île-de-France. Au-delà de cette journée, les syndicats cherchent à obtenir l’ouverture ou la poursuite de négociations sur les rémunérations et les moyens publics. Les éventuelles suites dépendront des discussions et des décisions effectivement annoncées après la mobilisation.