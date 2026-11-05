Grève à La Poste le 5 novembre : un préavis illimité couvre les agents dès leur prise de service

La journée de grève du jeudi 5 novembre 2026 concerne également les postiers. La CGT-FAPT indique qu’un préavis fédéral illimité couvre les personnels de La Poste SA, dès la prise de service de nuit du mercredi 4 novembre. L’appel s’inscrit dans une mobilisation interprofessionnelle consacrée notamment aux salaires, à l’emploi et aux services publics.

Le caractère illimité du préavis ne signifie pas que l’ensemble des bureaux de poste resteront fermés ou que toutes les distributions seront interrompues. Il permet aux personnels concernés de participer au mouvement dans le cadre annoncé par le syndicat. L’ampleur effective de la grève dépendra des décisions des salariés et des établissements.

Qui est couvert par le préavis ?

Selon la page explicative de la fédération syndicale, le préavis concerne les personnels de La Poste SA, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels de droit public ou salariés de droit privé, cadres compris. La CGT-FAPT précise que les modalités de retenue sur rémunération varient selon le statut : elle évoque un trentième par journée pour les fonctionnaires et une retenue proportionnelle au temps de grève pour les salariés de droit privé.

Le syndicat appelle aussi à la mobilisation dans les télécommunications et les centres d’appels. Son communiqué du 23 octobre met en avant les réorganisations, les effectifs et les conditions de travail. Les revendications portent notamment sur la hausse des salaires et la défense du service public postal.

Quelles conséquences pour le courrier et les colis ?

Un préavis national ne permet pas, à lui seul, de chiffrer les retards ou d’annoncer la fermeture d’un bureau particulier. La distribution du courrier, les tournées de colis et l’accueil peuvent être affectés différemment selon les territoires. Les usagers ayant un envoi urgent ou un rendez-vous en agence ont donc intérêt à consulter les informations de leur bureau ou les canaux officiels de La Poste.

La mobilisation dépasse le seul secteur postal. L’UNSA rappelle l’appel commun lancé le 5 octobre avec plusieurs organisations syndicales pour les salaires, les services publics, l’emploi et l’industrie. Le nombre de grévistes et l’ampleur des perturbations ne pourront être établis qu’à partir des informations recueillies pendant la journée.