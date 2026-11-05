En Espagne, des chaînes de télévision changent de fréquence : ce qu’il faut savoir

Depuis le 5 novembre 2026, la télévision numérique terrestre espagnole entre dans une nouvelle phase. Le pays réorganise plusieurs chaînes et introduit des émissions en ultra haute définition grâce à la norme DVB-T2. Pour les ménages qui reçoivent la télévision par antenne en Espagne, le geste conseillé est simple : lancer une nouvelle recherche automatique de chaînes.

Le portail officiel espagnol de la télévision numérique précise que la modification prend effet le 5 novembre et recommande une nouvelle syntonisation à partir de 8 heures, heure péninsulaire. Le changement concerne notamment la distribution des chaînes nationales et l’apparition de nouveaux programmes en UHD.

Un téléviseur ancien peut continuer à fonctionner

Le passage à DVB-T2 ne signifie pas l’arrêt immédiat de toutes les émissions classiques. Pendant cette première phase, d’autres multiplex continuent à utiliser la norme DVB-T et les programmes restent disponibles en haute définition sur les canaux prévus à cet effet.

La distinction est importante : une dalle affichant une résolution 4K ne suffit pas forcément pour recevoir les nouvelles chaînes UHD par antenne. Le tuner doit être compatible DVB-T2 et le décodeur vidéo doit prendre en charge le format requis, notamment HEVC. Un appareil qui ne réunit pas ces caractéristiques peut néanmoins continuer à recevoir les programmes HD maintenus.

Selon le ministère espagnol de la Transformation numérique, certaines chaînes comme Clan, DKISS, A3Series, BeMad et Boing peuvent changer d’emplacement ou ne plus apparaître correctement avant une nouvelle recherche. La plupart des foyers n’ont pas à remplacer leur antenne simplement pour effectuer cette opération.

Une évolution européenne, pas un changement imposé en France

Cette transition intéresse aussi les Français qui résident en Espagne, y possèdent une résidence secondaire ou y séjournent régulièrement. Ils peuvent être concernés s’ils regardent les chaînes espagnoles directement par voie hertzienne.

En revanche, la date espagnole du 5 novembre ne constitue pas une obligation de resyntonisation pour tous les téléviseurs situés en France. Les calendriers et l’organisation des fréquences dépendent des autorités nationales, même lorsque les technologies employées sont communes à plusieurs pays européens.

Pour les utilisateurs concernés, la démarche consiste à ouvrir les paramètres du téléviseur, choisir la recherche automatique des chaînes, attendre la fin du balayage puis vérifier leur nouvel ordre. Les abonnés qui reçoivent les programmes uniquement par une offre de télévision gérée par un opérateur n’ont généralement pas à intervenir sur leur tuner terrestre.