Le nouveau TGV entre Paris et Marseille démarre : ce qui change pour les voyageurs dès le 9 novembre

La SNCF inaugure son train de nouvelle génération le 6 novembre, avant les premières circulations commerciales annoncées à partir du 9 novembre. Sièges, vélos et espace de restauration font partie des nouveautés concrètes.

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Le nouveau TGV entre Paris et Marseille démarre : ce qui change pour les voyageurs dès le 9 novembre © Social Mag
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Le TGV de nouvelle génération de la SNCF franchit une étape ce vendredi 6 novembre 2026 avec un voyage inaugural entre Paris et Marseille. Les circulations commerciales doivent suivre à partir du lundi 9 novembre, sur les liaisons Paris–Marseille et Paris–Nice.

Cette chronologie est précisée par SNCF Connect : l’inauguration ne signifie donc pas que tous les voyageurs peuvent déjà emprunter ces nouvelles rames dès le 6 novembre.

Plus de place et des vélos non démontés

La SNCF annonce jusqu’à cinq centimètres supplémentaires pour les jambes en seconde classe, ainsi qu’un appui-tête modulable. Les voyageurs qui travaillent ou regardent des contenus en déplacement doivent bénéficier d’un Wi-Fi amélioré.

Le portail de divertissement annoncé rassemble plus de 600 contenus, entre films, podcasts, presse et autres programmes. Le nouvel aménagement prévoit également huit emplacements pour des vélos non démontés, un détail pratique pour les trajets combinant train et mobilité douce.

La restauration change de configuration. Le Bistro TGV INOUI est réparti sur deux niveaux, avec un espace de libre-service et un espace panoramique de 28 places assises. Ces caractéristiques concernent les nouvelles rames et non l’ensemble des TGV actuellement en circulation.

Un lancement progressif

Le nouveau matériel, développé avec Alstom et assemblé en France, a connu plusieurs décalages de calendrier. L’AFP avait rapporté l’annonce du voyage inaugural en octobre.

Pour les familles et les voyageurs réguliers, l’enjeu immédiat est de savoir si le train choisi est effectivement assuré par une rame nouvelle génération. La présence de ces équipements ne peut pas être présumée sur tous les départs Paris–Marseille ou Paris–Nice.

Les informations de voyage et les services annoncés peuvent être consultés auprès de la SNCF avant la réservation. Le déploiement progressif déterminera le rythme auquel davantage de passagers pourront découvrir ces aménagements.

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