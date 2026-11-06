Pluies méditerranéennes : pourquoi la vigilance reste essentielle après les fortes averses

Après les fortes pluies des 5 et 6 novembre, le risque de ruissellement et de crue ne disparaît pas dès que les averses faiblissent. Dans le Gard, l’Hérault et en Corse, les consignes de vigilance concernent particulièrement les déplacements et les zones basses.

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La Rédaction
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Pluies méditerranéennes : pourquoi la vigilance reste essentielle après les fortes averses © Social Mag
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Les fortes pluies qui ont touché le pourtour méditerranéen les 5 et 6 novembre ont remis au premier plan un risque souvent sous-estimé : la montée rapide des eaux après plusieurs épisodes pluvieux successifs. Le Gard, l’Hérault et les deux départements corses ont été concernés par une vigilance orange pluie-inondation au cours de l’épisode, selon les bulletins de Météo-France.

La situation n’est pas uniforme. Sur le continent, les pluies ont commencé à s’atténuer, tandis que les orages se concentraient encore sur la Corse dans la nuit du 5 au 6 novembre. La Chaîne Météo signalait une amélioration progressive attendue vendredi matin. Ces prévisions ne signifient pas que tous les cours d’eau retrouvent immédiatement un niveau normal.

Des sols déjà humides aggravent les ruissellements

Les pluies méditerranéennes peuvent tomber en quelques heures sur des bassins versants où les sols ont déjà absorbé beaucoup d’eau. Lorsque l’infiltration devient insuffisante, l’eau gagne les routes, les passages souterrains et les points bas. Les petites rivières et les cours d’eau temporaires peuvent réagir rapidement, même loin du lieu où les averses ont été les plus fortes.

Dans son bulletin du 5 novembre, Météo-France évoquait une succession de salves pluvio-orageuses, particulièrement actives sur l’est de la Corse, ainsi que sur l’est de l’Hérault et le sud du Gard. Les niveaux de vigilance peuvent évoluer au fil des observations : une carte publiée la veille ne doit pas servir de référence pour décider d’un trajet le lendemain.

Les réflexes utiles avant de prendre la route

La première précaution consiste à consulter la carte officielle de vigilance et, en cas de proximité d’un cours d’eau, les informations de Vigicrues. Les habitants des zones exposées doivent également suivre les consignes de leur préfecture et de leur commune.

Une chaussée recouverte d’eau ne doit jamais être traversée, à pied ou en voiture. Les passages inférieurs, les parkings souterrains et les berges peuvent devenir dangereux très vite. En cas de montée des eaux, il faut rejoindre un point haut plutôt que descendre récupérer des biens dans une cave.

La vigilance ne concerne pas seulement les grandes inondations. Une averse localisée peut suffire à interrompre un déplacement, endommager un logement ou isoler temporairement un quartier. C’est pourquoi les informations locales et les mises à jour horaires restent essentielles, y compris lorsque le temps semble s’améliorer.

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