1 256 candidats pour un appartement : pourquoi les familles peinent à se loger malgré l’encadrement des loyers

Un loyer plafonné ne garantit pas de trouver un logement. Dans une note publiée en novembre 2026, Génération Libre alerte sur une conséquence possible de l’encadrement : protéger les locataires déjà installés sans faciliter suffisamment l’accès des nouveaux candidats. Une situation qui concerne notamment les familles dont les besoins évoluent.

Un appartement de deux pièces à Lille a reçu 1 256 candidatures en un mois. Cet exemple, rapporté par la presse en septembre 2025 et repris par Génération Libre, illustre la concurrence que peuvent rencontrer les ménages lorsqu’ils recherchent une location.

Le think tank libéral consacre sa note « Minuit moins une pour le logement : la bombe de l’encadrement des loyers » à cette contradiction : les prix peuvent être réglementés, mais les logements demeurent difficiles à obtenir.

Selon les données PriceHubble citées dans le document, le nombre d’annonces locatives a reculé de 47 % à Paris et à Toulouse, de 38 % à Lyon et de 52 % à Nice entre les étés 2022 et 2025. Ces chiffres concernent des villes encadrées comme non encadrées. Ils témoignent d’une contraction de l’offre sans permettre d’en identifier une cause unique.

Pour les familles, cette pénurie peut transformer un changement de situation personnelle en difficulté résidentielle. L’arrivée d’un enfant, une séparation ou une mutation professionnelle nécessitent parfois de chercher rapidement un autre logement, dans un marché où les candidats sont nombreux.

Des locataires protégés qui hésitent à déménager

L’un des mécanismes mis en avant par Génération Libre concerne la mobilité résidentielle. Lorsqu’un ménage bénéficie d’un loyer inférieur au prix qu’il pourrait trouver ailleurs, quitter son logement peut représenter un coût important.

Une famille qui s’agrandit peut ainsi hésiter à rechercher un appartement plus spacieux. Après une séparation, retrouver deux logements financièrement accessibles peut également devenir compliqué. Ces situations sont présentées dans la note comme des exemples de difficultés possibles, et non comme les résultats d’une enquête spécifique auprès de familles françaises.

Les auteurs s’appuient sur une revue internationale de littérature économique publiée en 2024. Parmi 26 études examinant les effets du contrôle des loyers sur la mobilité résidentielle, 25 constatent une diminution de cette mobilité.

Ce résultat ne signifie pas que toutes les familles vivant dans un logement encadré restent durablement immobilisées. Il montre cependant qu’une protection financière attachée à un bail peut aussi modifier la décision de déménager.

À cette difficulté s’ajoute la sélection des candidatures. Lorsque plusieurs dizaines de ménages se présentent pour un même appartement, les propriétaires peuvent privilégier les dossiers offrant les garanties financières les plus solides. Génération Libre souligne que les ménages aux revenus irréguliers ou disposant de garanties insuffisantes risquent alors d’être désavantagés, même lorsque le loyer affiché respecte les plafonds réglementaires.

Des économies qui ne profitent pas nécessairement aux ménages les plus modestes

L’encadrement procure pourtant un avantage réel à certains locataires. L’étude réalisée en mai 2026 par les économistes Gabrielle Fack et Guillaume Chapelle estime qu’il a modéré les loyers d’environ 2 à 4 % par rapport à une situation sans réglementation dans les premières années d’application.

Les chercheurs montrent aussi que le dispositif produit, globalement, un transfert de revenus progressif entre des propriétaires généralement plus aisés et des locataires moins aisés. Mais les bénéfices sont inégalement répartis selon les territoires.

En Seine-Saint-Denis, les ménages modestes profitent davantage de cette protection. À Paris, en revanche, une part importante des gains bénéficie à des locataires relativement aisés. Le montant économisé dépend avant tout du logement occupé et de son loyer théorique sans encadrement, plutôt que des seules ressources du ménage.

Pour Génération Libre, cette différence est centrale. Une famille déjà logée peut réaliser des économies grâce à un loyer plafonné, tandis qu’un ménage aux revenus modestes qui ne parvient pas à signer un bail ne bénéficie pas directement du mécanisme.

Le think tank recommande donc une sortie progressive de l’encadrement, combinée à une augmentation de l’offre locative et à un accompagnement transitoire des ménages modestes. Il évoque également les aides ciblées comme alternative à une protection fondée sur le logement occupé.

La note ne chiffre pas spécifiquement les conséquences de l’encadrement sur les familles françaises. Elle met toutefois en évidence un enjeu concret pour les ménages : au-delà du montant du loyer, pouvoir changer de logement lorsque la situation familiale l’exige reste une condition essentielle de l’accès au logement.