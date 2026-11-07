Black Friday : chez E.Leclerc, des offres ont commencé bien avant le 27 novembre

Le Black Friday aura lieu le vendredi 27 novembre 2026, mais les premières opérations commerciales ont commencé bien plus tôt. Chez E.Leclerc, une sélection de promotions anticipées est annoncée dès le 1er novembre, plusieurs semaines avant la journée traditionnellement consacrée aux réductions.

Selon un relevé publié au début de novembre, cette phase d’avant-première s’étend du 1er au 19 novembre et concerne notamment le high-tech et le petit électroménager. Certaines offres possèdent leur propre date limite : une liseuse accompagnée de sa housse est ainsi présentée jusqu’au 26 novembre. Ces informations décrivent des offres annoncées et non une garantie de disponibilité dans tous les magasins.

La distinction compte pour les consommateurs qui envisagent déjà leurs cadeaux de fin d’année. Une promotion visible aujourd’hui n’est pas nécessairement moins intéressante que celle du 27 novembre, mais elle n’est pas non plus automatiquement le meilleur prix du mois. Les stocks, les vendeurs et les conditions de fidélité peuvent faire varier le montant réellement payé.

Attention aux remises créditées sur la carte fidélité

Une offre mise en avant le 1er novembre sur une sélection de produits Apple prévoyait, sous conditions, 15 % en Tickets E.Leclerc pour les détenteurs de la carte de l’enseigne. Un avantage crédité sur une carte fidélité ne doit pas être confondu avec une réduction immédiate de 15 % sur le prix en caisse. Cette opération ponctuelle du 1er novembre ne doit pas être présentée comme encore active.

Pour comparer deux offres, le plus simple reste de regarder le prix effectivement déboursé, puis les éventuels bons d’achat utilisables plus tard. Un avantage différé n’a pas la même valeur pour une personne qui ne retourne pas régulièrement dans l’enseigne.

Le calendrier général reste inchangé : le Black Friday tombe le 27 novembre et le Cyber Monday le 30 novembre. En France, les commerçants peuvent organiser des opérations commerciales avant ces dates. La présentation du calendrier 2026 rappelle que la durée des promotions varie d’un distributeur à l’autre.

Avant de commander un appareil coûteux, comparer son prix chez plusieurs vendeurs, vérifier la référence exacte et lire les conditions des avantages fidélité évite de prendre un prix barré pour une économie certaine. L’urgence affichée par une promotion ne dispense pas de ces vérifications.