Manifestations du 7 novembre : les parcours autorisés et les centres-villes interdits ne se confondent pas

Les manifestations du samedi 7 novembre 2026 ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles. À Paris, un cortège déclaré doit relier la place de la République à la place de la Nation, tandis que le rassemblement distinct annoncé place de la Concorde par des groupes de gilets jaunes est interdit. En province aussi, plusieurs préfectures distinguent les itinéraires négociés avec les organisateurs des rassemblements non déclarés.

Cette différence compte pour les participants, mais aussi pour les habitants et les commerçants qui doivent se déplacer dans les centres-villes. Une interdiction ciblée ne signifie pas nécessairement que toute manifestation est interdite dans la commune.

Des restrictions qui changent selon les villes

Dans le Morbihan, la préfecture précise dans son communiqué du 6 novembre qu’un rassemblement a été déclaré à Vannes et que son parcours a été validé. La circulation peut donc être perturbée sur les axes du défilé, avec des déviations et interruptions limitées au passage des manifestants.

Le même communiqué indique pourtant que des rassemblements revendicatifs non déclarés sont interdits dans des secteurs des centres-villes de Vannes et de Lorient. Les deux mesures coexistent : un itinéraire autorisé d’un côté, des périmètres interdits pour d’autres rassemblements de l’autre.

À Rennes, la préfecture a également pris un arrêté visant une partie du centre-ville, après les tensions observées lors de la mobilisation du 5 novembre. Les périmètres et les horaires précis sont fixés localement. Il faut donc consulter les arrêtés de la préfecture concernée plutôt que supposer qu’une règle nationale uniforme s’applique partout.

70 000 policiers et gendarmes mobilisés

Le ministère de l’Intérieur a annoncé la mobilisation de 70 000 policiers et gendarmes, ainsi que de 110 forces mobiles et de 25 véhicules blindés Centaure. Le dispositif reprend, selon le ministère, les principes de celui des précédents samedis de mobilisation.

Les autorités annoncent aussi des contrôles en amont, notamment sur certains axes routiers, dans les gares et sur les liaisons ferroviaires, afin de rechercher des objets dangereux. Il ne s’agit pas d’une interdiction générale de circuler : les mesures concrètes dépendent des décisions locales et des conditions de sécurité.

Pour les riverains, la conséquence la plus immédiate peut être une fermeture temporaire de rue ou un changement d’itinéraire de transport. Pour les personnes qui souhaitent manifester, la distinction entre rassemblement déclaré, rassemblement non déclaré et manifestation expressément interdite reste essentielle.

À Paris, le suivi des mobilisations du 7 novembre confirme notamment l’existence de rendez-vous distincts. Avant de rejoindre un cortège ou de traverser le centre d’une ville, les informations de la préfecture et des réseaux de transport restent les références pratiques les plus utiles.