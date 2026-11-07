Des graines pour salade rappelées chez Migros : les références à vérifier avant de les consommer

Le distributeur suisse Migros rappelle un mélange bio Alnatura vendu en magasin et en ligne après la détection de salmonelles dans un ingrédient. Les consommateurs frontaliers peuvent identifier les sachets concernés grâce au code-barres et aux dates inscrites sur l’emballage.

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La Rédaction
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Des graines pour salade rappelées chez Migros : les références à vérifier avant de les consommer © Social Mag
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Le distributeur suisse Migros a annoncé le 5 novembre 2026 le rappel préventif du mélange de graines pour salade Alnatura Bio Salatkerne Mix. En cause : des salmonelles détectées dans un échantillon de pignons de pin entrant dans la composition du produit. Le rappel concerne des lots précisément identifiés, et non toute la gamme Alnatura.

Pour les consommateurs qui font leurs courses en Suisse, notamment dans les régions frontalières françaises, le premier réflexe consiste à vérifier l’emballage. Le produit concerné est un sachet de 100 grammes portant le code-barres 4104420230538, avec une date de durabilité minimale comprise entre le 3 juin et le 13 juillet 2027.

Ces références figurent dans le communiqué diffusé au nom de Migros le 6 novembre. Les sachets ont été proposés dans les magasins des coopératives Migros et sur Migros Online. Leur commercialisation a été bloquée après l’alerte.

Que faire avec un sachet concerné ?

Migros demande de ne pas consommer les lots rappelés. Les acheteurs en magasin peuvent les rapporter pour récupérer les 2,50 francs suisses payés à l’achat. Pour les commandes réalisées sur Migros Online, le service clientèle doit prendre contact avec les personnes concernées afin d’organiser le remboursement.

Le distributeur indique que d’autres dates de durabilité minimale ne sont pas visées par ce rappel précis. Il importe donc de comparer les références plutôt que de jeter indistinctement tous les produits de la marque. La radio-télévision publique suisse SRF reprend également la liste des lots et les consignes de retour.

Une contamination par des salmonelles peut provoquer fièvre, diarrhée et douleurs abdominales. Une personne qui a consommé le mélange et présente de tels symptômes est invitée à consulter un médecin en mentionnant le produit. Le rappel repose sur un risque de contamination : il ne signifie pas que chaque sachet contient la bactérie ni que chaque consommateur tombera malade.

Le périmètre de cette annonce concerne la distribution suisse identifiée par Migros. Il ne permet pas d’affirmer que les mêmes lots ont été commercialisés en France. Pour un produit acheté sur le territoire français, une vérification des alertes officielles sur RappelConso reste nécessaire. Pour un achat transfrontalier, ce sont bien le code-barres et les dates imprimées sur le paquet qui permettent de reconnaître les sachets rappelés.

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