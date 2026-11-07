Espagne : 12 % de l’huile d’olive mise en réserve, ce n’est pas un rappel sanitaire

En Espagne, les moulins devront immobiliser temporairement 12 % de l’huile d’olive produite pendant la campagne 2026-2027. La mesure a été publiée le vendredi 6 novembre et correspond, selon Europa Press, à quelque 188 000 tonnes. Le terme de retrait peut inquiéter les consommateurs, mais il ne désigne pas ici un rappel de bouteilles contaminées.

Le gouvernement espagnol cherche à agir sur les quantités immédiatement commercialisées. L’huile concernée doit rester stockée dans des installations adaptées, jusqu’au 30 septembre 2027 selon les modalités publiées. Il s’agit d’un mécanisme de régulation de l’offre agricole, pas d’une consigne invitant les ménages à rapporter leurs achats au supermarché.

Pourquoi conserver une partie de la récolte ?

L’Espagne est un producteur majeur d’huile d’olive en Europe. Lorsque les perspectives de récolte sont abondantes, l’arrivée simultanée de volumes importants sur le marché peut exercer une pression sur les prix payés aux producteurs. Le stockage temporaire vise à lisser cette offre, même si son effet exact sur les cours dépendra de la récolte réelle, des stocks et de la demande.

Reuters rapporte que le ministère espagnol de l’Agriculture a annoncé cette retenue de 12 % dans le contexte de prévisions de production élevées. L’annonce ne permet pas de conclure que les prix à la caisse augmenteront immédiatement en France. Les distributeurs achètent leurs produits selon des contrats, des qualités et des calendriers différents.

Un retrait commercial n’est pas une alerte alimentaire

Lors d’un rappel sanitaire, les autorités ou les professionnels identifient normalement des produits précis : marque, lot, date et risque associé. Ici, la décision porte sur une fraction de la production avant sa mise en vente. Aucun lot dangereux ne découle de cette seule annonce.

Pour un consommateur français, il n’y a donc pas de raison de jeter une bouteille d’huile d’olive au seul motif de cette décision espagnole. En cas de véritable rappel, il faut consulter les avis officiels qui précisent les références concernées et la conduite à tenir.

La distinction est aussi utile pour suivre les prix. Le fait de conserver une partie de la production pourrait influer sur le marché de gros, mais ne garantit ni hausse ni baisse uniforme dans les rayons français. L’origine de l’huile, sa catégorie, le conditionnement et les contrats d’approvisionnement continueront à compter dans le prix final.