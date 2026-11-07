Dans le Gard, manifestations interdites à Nîmes et Alès ce samedi : les mesures à connaître

La préfecture du Gard a annoncé le 6 novembre des interdictions de rassemblements dans certains secteurs de Nîmes et d’Alès pour la journée du samedi 7 novembre. Des restrictions concernant les artifices et certains équipements de protection s’appliquent aussi dans le département.

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La Rédaction
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Dans le Gard, manifestations interdites à Nîmes et Alès ce samedi : les mesures à connaître © Social Mag
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Les habitants de Nîmes et d’Alès devront tenir compte de restrictions exceptionnelles ce samedi 7 novembre 2026. Dans un communiqué publié le 6 novembre, la préfecture du Gard annonce l’interdiction des rassemblements et manifestations dans certains périmètres des deux villes, de 6 heures à minuit.

Il ne s’agit pas d’une interdiction générale de circuler dans les deux communes. La mesure concerne des secteurs précisément délimités par les arrêtés préfectoraux. Pour connaître les rues et places concernées, il faut consulter les cartes et textes officiels publiés par les services de l’État, plutôt que de déduire le périmètre du seul nom de la ville.

Artifices et équipements de protection également concernés

La préfecture rappelle une autre mesure à l’échelle du département : l’usage et le transport d’artifices et d’articles pyrotechniques sont interdits jusqu’au samedi 7 novembre à 23 heures, sauf justificatif valable. Cette restriction a commencé le mercredi 4 novembre.

Selon les services de l’État, la décision fait suite à des usages détournés de ces engins ayant occasionné des blessures graves, notamment lors des mobilisations lycéennes du 17 octobre et des semaines suivantes. La préfecture présente ces interdictions comme des mesures destinées à prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public.

La détention et le port de certains équipements individuels de protection, parmi lesquels des casques, des protections des membres et des masques FFP2, sont également visés par une interdiction départementale du 5 novembre à 8 heures au 7 novembre à 23 heures, sous réserve des justificatifs admis. La présence d’exceptions rend indispensable la lecture des arrêtés avant d’interpréter cette disposition pour une situation professionnelle ou personnelle.

Des drones autorisés dans certains secteurs

Des arrêtés distincts autorisent aussi les forces de sécurité à capter des images par drone dans différents secteurs de Nîmes. Cette autorisation administrative ne signifie pas que toute la ville sera filmée en permanence : son champ dépend des décisions prises et des périmètres prévus.

Pour les riverains, les commerçants et les personnes qui envisagent un déplacement, la conséquence immédiate est surtout pratique : vérifier le périmètre applicable et les horaires avant de se rendre dans les secteurs concernés. La préfecture indique que les services de l’État seront mobilisés pour assurer la sécurité pendant cette période.

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