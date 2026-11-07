Usure professionnelle : 200 millions d’euros affectés à la prévention en 2027

Le financement de la prévention de l’usure professionnelle pour 2027 est désormais chiffré. Un arrêté du 29 octobre 2026, publié au Journal officiel le 6 novembre, fixe à 200 millions d’euros la dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Cette décision budgétaire concerne un dispositif existant : elle ne signifie pas que 200 millions d’euros seront immédiatement versés aux salariés.

Un fonds destiné aux métiers exposés à la pénibilité physique

Le fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, souvent désigné par le sigle Fipu, participe au financement d’actions de prévention pour les personnes exposées à certains risques physiques. Le cadre prévu par le code de la sécurité sociale vise notamment les actions de sensibilisation, de formation, de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle.

Les risques concernés comprennent en particulier les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Ces facteurs peuvent être présents dans le bâtiment, la logistique, l’industrie, les métiers de service ou certaines activités de soins. Leur existence ne signifie pas qu’une entreprise ou un salarié reçoit automatiquement un financement : les aides répondent à des règles d’attribution et à des priorités définies par les organismes compétents.

Ce que peuvent financer les actions de prévention

La logique du dispositif consiste à agir avant que l’exposition répétée ne provoque ou n’aggrave des problèmes de santé. Dans les entreprises, cela peut passer par une réduction des manutentions, une meilleure conception des postes de travail, des équipements adaptés ou des formations à la prévention des risques.

Les textes d’application, notamment les dispositions réglementaires relatives au fonds, prévoient la possibilité de subventions aux entreprises pour réduire l’exposition aux risques professionnels. Ils encadrent aussi les dépenses admissibles et la destination des financements. La dotation annuelle annoncée constitue donc une ressource pour le dispositif, et non une enveloppe librement distribuée sur simple demande individuelle.

Pour les salariés, un enjeu de maintien dans l’emploi

La prévention de l’usure professionnelle ne se limite pas à l’achat d’équipements. Elle peut aussi soutenir des parcours de formation ou de reconversion lorsque l’exposition physique menace la poursuite d’une activité. L’enjeu est particulièrement important pour les salariés dont le métier impose des gestes répétitifs, des efforts importants ou des contraintes posturales sur une longue durée.

Les représentants du personnel et les employeurs peuvent s’appuyer sur l’évaluation des risques professionnels pour identifier les situations prioritaires. Les services de prévention et de santé au travail ainsi que les organismes de l’Assurance maladie peuvent contribuer à orienter les démarches selon les dispositifs disponibles.

Une dotation 2027 à distinguer des aides effectivement accordées

Le chiffre de 200 millions d’euros correspond précisément à la dotation fixée pour l’année 2027 par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il ne renseigne pas, à lui seul, sur le nombre d’entreprises aidées, le montant moyen des subventions ou le nombre de salariés qui bénéficieront d’un aménagement de poste. Ces résultats dépendront des décisions d’attribution et de la mise en œuvre des actions financées.

Pour les entreprises exposées à ces risques, l’étape utile consiste à documenter les postes concernés, à identifier les mesures de prévention nécessaires et à vérifier les conditions des aides applicables avant d’engager une dépense. Le texte du 6 novembre apporte une visibilité sur le financement public de 2027, mais ne dispense pas de cette préparation.