Commerces ouverts le dimanche : derrière le volontariat, la pression

Depuis les manifestations du 17 octobre 2026, les commerces ferment leurs portes le samedi par peur des dégradations. Pour compenser, le gouvernement les pousse à ouvrir le dimanche. Mais derrière le « volontariat » des salariés se cache une réalité bien plus sombre : la pression patronale, les représailles silencieuses et un épuisement croissant.

Pourquoi les commerces ouvrent le dimanche : la crise du 17 octobre en toile de fond

Des samedis fermés par peur : contexte des manifestations et dégradations

Le 17 octobre 2026 marque un tournant brutal pour le commerce français. Les manifestations contre la vie chère, mobilisant gilets jaunes, lycéens et étudiants, dégénèrent en pillages et dégradations massives. À Montpellier, 55 commerces subissent des dégâts matériels, 15 sont totalement pillés. Les samedis suivants, les vitrines restent baissées. Les commerçants préfèrent perdre une journée de ventes plutôt que risquer la destruction de leur outil de travail. La préfecture de l’Hérault autorise alors l’ouverture dominicale pour tenter de limiter l’hémorragie financière.

Le phénomène frappe particulièrement les centres-villes. À Saint-Étienne et Roanne, les commerces obtiennent trois dimanches d’ouverture exceptionnelle dès le 3 novembre. Les pertes s’accumulent. Novembre et décembre représentent jusqu’à 40 % du chiffre d’affaires annuel pour certains secteurs. Fermer six samedis consécutifs équivaut à amputer un tiers du résultat de l’année.

Mesure d’urgence gouvernementale : une solution ou un pansement ?

Face à l’urgence, Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, annonce : « On facilitera l’ouverture le dimanche d’ici à Noël pour permettre aux commerçants de rattraper ce manque à gagner. » Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, abonde : « Si ça peut aider les commerçants à retrouver de l’activité, je pense qu’il faut le faire par solidarité avec ces professions-là qui ont été durement touchées. » Mais le cadre légal existant complique la mise en œuvre.

La loi Macron de 2015 limite les « dimanches du maire » à 12 par an, validés avant le 31 décembre de l’année précédente. Impossible donc d’ajouter des dimanches de décembre par simple arrêté municipal. Les préfectures contournent l’obstacle via des dérogations d’urgence. À Montpellier, tous les dimanches sont autorisés jusqu’au 27 décembre. À Amiens, deux dimanches consécutifs sont accordés. Le dispositif fonctionne, mais au prix d’un flou juridique et d’une improvisation administrative.

Le mythe du volontariat : ce que disent les syndicats

Consentement écrit obligatoire… mais représailles réelles

Le Code du travail impose un consentement écrit des salariés pour travailler le dimanche. La rémunération doit être au minimum doublée, assortie d’un repos compensateur. Sur le papier, tout semble protecteur. Dans les faits, la pression s’exerce autrement. Élodie Ferrier, secrétaire fédérale à la CGT, décrit un mécanisme insidieux : « Celui qui n’acceptera pas, on va le mettre de côté. On ne lui acceptera pas ses congés… Et au bout d’un moment, le salarié va finir par accepter parce qu’il n’aura pas le choix. »

Le volontariat devient une fiction juridique. Les employeurs ne menacent pas frontalement. Ils créent un environnement hostile où le refus entraîne marginalisation et perte d’avantages. Les plannings défavorables, les mutations non désirées, les formations refusées : autant de sanctions déguisées. Le salarié qui résiste sait qu’il hypothèque sa carrière. Dans un secteur déjà fragilisé, où la précarité domine, peu osent dire non.

Refus de congés, mise à l’écart : les formes cachées de coercition

Les syndicats documentent ces pratiques depuis des années. Le travail dominical, même encadré, génère des abus structurels. Les commerces qui ouvrent le dimanche créent une norme implicite : accepter devient la règle, refuser l’exception suspecte. Les salariés qui invoquent leur droit au repos dominical subissent une stigmatisation. Ils passent pour peu investis, peu solidaires de l’équipe, peu concernés par la survie de l’entreprise.

La crise actuelle aggrave cette dynamique. Les employeurs jouent sur la culpabilité : « Nous avons perdu six samedis, vous ne pouvez pas nous refuser les dimanches. » L’argument économique légitime toutes les pressions. Pourtant, la loi reste claire sur le caractère facultatif du travail dominical. Le problème réside dans l’absence de contrôle effectif. Les inspections du travail manquent de moyens. Les sanctions, rarissimes, plafonnent à 3 000 euros par salarié en cas de récidive. Un risque dérisoire face aux gains espérés.

Rémunération majorée et repos compensateur : suffisant pour compenser ?

Double salaire le dimanche : une mesure sociale ou un minimum légal ?

Le doublement du salaire dominical apparaît généreux. En réalité, il constitue le strict minimum légal. Certains accords d’entreprise prévoient des majorations supérieures, mais la plupart se contentent du plancher réglementaire. Pour un employé à 1 800 euros mensuels, travailler quatre dimanches rapporte environ 500 euros bruts supplémentaires. Une somme non négligeable, surtout en période de vie chère. Mais à quel prix ?

Les salariés du commerce cumulent déjà des horaires décalés, des week-ends travaillés, une pénibilité physique et psychologique élevée. Ajouter les dimanches rompt le dernier équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les familles se désynchronisent. Les loisirs, les activités culturelles, les moments collectifs disparaissent. L’argent compense-t-il vraiment cette perte ? Les études sur la qualité de vie au travail répondent massivement par la négative.

Repos compensateur : quand et comment ? Les zones grises

Le repos compensateur, censé équilibrer l’effort, pose des problèmes pratiques. Quand le prendre ? Les commerces fonctionnent en flux tendu, avec des effectifs réduits. Accorder des jours de repos supplémentaires désorganise les plannings. Beaucoup d’employeurs accumulent les jours dus, promettent de les régler « plus tard », puis négocient leur rachat ou leur abandon. Les salariés, par lassitude ou ignorance de leurs droits, finissent par y renoncer.

Les zones grises juridiques prolifèrent. Le repos doit-il être pris dans le mois ? Dans le trimestre ? Aucune règle uniforme n’existe. Les conventions collectives varient selon les secteurs. Cette fragmentation favorise les abus. Les employeurs les moins scrupuleux exploitent les failles. Les salariés les plus vulnérables, souvent en CDD ou en temps partiel, subissent les pires conditions sans recours effectif.

RSE et responsabilité des employeurs face à la crise urbaine

Quels commerces ouvrent et pourquoi : logique économique vs solidarité

Tous les commerces ne réagissent pas identiquement. Les grandes enseignes, dotées de services juridiques et de marges confortables, saisissent l’opportunité des dérogations dominicales. Elles maximisent leur présence, récupèrent les parts de marché perdues, compensent les fermetures forcées. Les petits commerçants indépendants, eux, hésitent. Ouvrir le dimanche implique d’être présent physiquement, de payer des salaires majorés sans certitude de rentabilité. Beaucoup renoncent.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) entre en tension avec l’impératif de survie économique. Les chartes RSE valorisent l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, le respect du temps de repos, la prévention des risques psychosociaux. Multiplier les dimanches travaillés contredit frontalement ces engagements. Certaines enseignes assument le paradoxe, d’autres tentent de le masquer par des discours sur la « solidarité nationale » ou le « soutien aux salariés volontaires ».