E-commerce : pourquoi les enseignes physiques transforment leur modèle

Le e-commerce français ne se contente plus de progresser en marge du retail : il en devient le pivot. Les enseignes physiques historiques enregistrent des performances remarquables sur internet, notamment dans le secteur tech-électroménager, avec une croissance de 50 % en juin 2026. Au premier semestre, les ventes en ligne atteignent 52,2 milliards d’euros, en hausse de 6,6 %, selon les données publiées par la Fevad le 21 septembre. Cependant, ces chiffres révèlent une transformation majeure : les acteurs traditionnels réinventent leur organisation et leurs responsabilités sociales face à un modèle hybride devenu la norme.

Le e-commerce devient un levier stratégique

La croissance du e-commerce en France reflète un bouleversement structurel. Le secteur n’est plus un canal secondaire pour écouler les stocks ou tester de nouveaux formats. Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, souligne : « Le e-commerce ne constitue donc plus un canal périphérique : il devient un relais de croissance stratégique pour le retail. » Les enseignes physiques captent une part croissante des transactions numériques, renversant l’ancienne domination des pure players.

Les ventes en ligne ont atteint 52,2 milliards d’euros au deuxième trimestre 2026, marquant une progression de 8,5 % sur un an. En juin, les ventes ont bondi de 12,2 %, stimulées par les promotions et la canicule. « Le e-commerce a alors permis à de nombreux Français de s’équiper plus facilement en produits de rafraîchissement et de climatisation », précise Marc Lolivier. Pourtant, malgré une augmentation de 13,5 % des transactions, le panier moyen a reculé de 4,3 % pour atteindre 59,7 euros. Les consommateurs, face à des contraintes budgétaires, fragmentent leurs dépenses en multipliant les achats de faible montant. Les enseignes traditionnelles, habituées à des paniers physiques plus élevés, doivent repenser leur stratégie commerciale et logistique.

Stratégie omnicanale des enseignes physiques

Face à la montée du e-commerce, les acteurs historiques du retail adoptent le numérique au cœur de leur stratégie. L’omnicanal s’impose, intégrant recherche en ligne, vérification de disponibilité, commande à distance et retrait en magasin. Les frontières entre commerce physique et digital s’estompent, poussant les enseignes à réorganiser leurs systèmes d’information, leur logistique et leur gestion des stocks.

Dans le secteur tech-électroménager, les enseignes multicanal affichent une croissance de 50 % supérieure à la moyenne en juin 2026. Les consommateurs, profitant de la canicule, s’équipent en ventilateurs et climatiseurs, privilégiant les enseignes offrant conseils en magasin et livraison rapide. D’autres secteurs suivent cette tendance : le sport progresse de 16,2 %, le textile de maison de 12,2 %, la beauté de 7,4 %. Les enseignes traditionnelles capitalisent sur leur réseau physique pour assurer une disponibilité immédiate et rassurer les consommateurs sur la conformité des produits d’électroménager.

Le parcours d’achat s’est transformé en une séquence hybride, où les clients recherchent en ligne, comparent les prix, vérifient la disponibilité, commandent à distance et retirent en magasin. Ce modèle, le « click and collect », représente une part significative des ventes. Les enseignes doivent synchroniser leurs stocks, former les équipes à la gestion des commandes en ligne et réorganiser les espaces de retrait. Le magasin devient un hub logistique autant qu’un lieu de vente.

Défis sociaux et durables de l’omnicanal

La transformation du retail ne concerne pas seulement les chiffres. Elle redéfinit les métiers, les compétences et les responsabilités sociales des entreprises, imposant une refonte des organisations avec des impacts sur l’emploi et l’empreinte environnementale.

Les métiers du retail évoluent : les vendeurs en magasin doivent maîtriser les outils numériques, gérer les commandes en ligne et conseiller les clients sur les parcours hybrides. Les entrepôts recrutent des préparateurs de commandes formés aux systèmes automatisés. Les directions doivent investir dans la formation continue pour éviter les inégalités entre salariés qualifiés et non qualifiés. Les syndicats alertent sur les risques de précarisation, notamment dans les métiers logistiques où la pression s’intensifie. La responsabilité sociale des enseignes se mesure à leur capacité à accompagner cette mutation tout en préservant les conditions de travail.

L’omnicanal multiplie les flux logistiques : livraisons à domicile, retraits en magasin, retours de produits. Chaque transaction génère des déplacements, des emballages, des émissions de CO2. Les enseignes doivent repenser leurs circuits pour limiter l’impact environnemental, en mutualisant les livraisons et en optimisant les tournées. La dimension sociale est également cruciale : les livreurs, souvent précaires, subissent des conditions de travail difficiles. Des plateformes comme Amazon sont régulièrement critiquées, poussant les acteurs traditionnels à se démarquer par des engagements RSE crédibles.

Gouvernance du secteur : concentration contre diversité

Le panel iCE 100, regroupant les leaders du e-commerce français, exclut des acteurs comme Shein et Temu. L’absence de ces plateformes dans les statistiques officielles pose des questions de régulation et de concurrence. La concentration du marché entre quelques géants menace la diversité, notamment pour les petits et moyens e-commerçants. Les pouvoirs publics doivent équilibrer soutien à l’innovation, protection des consommateurs et maintien d’un écosystème équilibré. La gouvernance du secteur devient un enjeu sociétal où se croisent intérêts économiques, responsabilité sociale et souveraineté numérique.

Le e-commerce français continue de croître, mais à un rythme incertain. La dépendance aux facteurs conjoncturels fragilise les prévisions. Les enseignes physiques réussissent leur transition numérique, moyennant des investissements importants et une refonte organisationnelle. La responsabilité sociale et environnementale du secteur reste un chantier en cours, où les engagements doivent se traduire par des actions concrètes. Le retail de demain reposera sur la capacité des acteurs à concilier performance économique, qualité de l’emploi et durabilité.