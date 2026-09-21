Facturation électronique obligatoire : les PME face au chaos

Des défis techniques et humains pour les petites entreprises

Depuis le 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique est entrée en vigueur en France pour toutes les entreprises assujetties à la TVA. Initialement conçue pour améliorer les échanges commerciaux et réduire les retards de paiement, cette réforme s’avère cauchemardesque pour nombre de petites entreprises. Les TPE et PME, souvent sans comptable permanent, se retrouvent confrontées à des factures rejetées pour des raisons obscures, à des plateformes d’authentification complexes et à des codes manquants devenus indispensables.

Les promesses de simplification se heurtent à une réalité bien plus complexe. La facturation électronique, censée réduire les délais de paiement, risque de les allonger, menaçant ainsi la survie d’entreprises déjà fragilisées par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat.

Des artisans en difficulté face à la réforme

Guy Salesse, boucher à Limoges, fermera son commerce le 10 octobre prochain. À 62 ans, il a demandé la liquidation judiciaire de son entreprise en raison de multiples difficultés : hausse des prix de la viande, baisse de fréquentation et autres contraintes économiques. La facturation électronique est l’une des causes qui ont précipité cette décision.

La situation de la boucherie Salesse n’est pas isolée. À Limoges, le nombre de boucheries est passé de 55 à seulement huit. Cette diminution illustre la fragilité des commerces de proximité face aux contraintes réglementaires et économiques.

Les petites entreprises sont confrontées à de nombreux problèmes : des factures rejetées pour des détails auparavant acceptés, des clients changeant de systèmes de réception, et des procédures d’authentification complexes. Ces obstacles augmentent le risque de rejet, parfois pour des motifs peu clairs.

Des délais de paiement en constante augmentation

En 2024, le délai moyen de paiement interentreprises était de 51 jours, avec un retard de 13,6 jours par rapport aux échéances prévues. Les PME auraient pu disposer de 15 milliards d’euros supplémentaires si ces retards avaient été évités. En 2025, 86 % des entreprises françaises ont signalé des retards de paiement, et 44 % d’entre elles ont subi des retards de plus d’un mois.

Les premiers mois de la réforme pourraient aggraver la situation. Thierry Millon, directeur des études chez Altares, souligne que les difficultés actuelles relèvent d’une phase d’apprentissage plutôt que d’une détérioration durable. Les risques associés à la facturation électronique sont principalement opérationnels, plutôt que financiers.

Des dysfonctionnements et des retards liés aux plateformes

Les chaînes de facturation sont perturbées par des données manquantes ou des erreurs dans les informations. Des retards surviennent lorsque les factures ne sont pas correctement acheminées sur les plateformes agréées. Même les entreprises bien préparées subissent des retards si leurs partenaires ne sont pas opérationnels.

La responsabilité de l’adressage correct des factures incombe à l’émetteur. Si une facture n’est pas correctement dirigée vers le destinataire, elle peut être bloquée sans que ce dernier en soit informé, ce qui engendre des retards de paiement.

Des exemples internationaux et un avenir incertain

En Italie, où la facturation électronique a été adoptée progressivement depuis 2019, les retards de paiement persistent, avec une moyenne de 17 jours. En Belgique, la situation est plus rassurante, bien que des frictions subsistent liées aux logiciels ERP utilisés par les entreprises.

La réforme en France modifie le suivi des factures avec des statuts horodatés, mais la traçabilité réelle dépend de la plateforme utilisée, ce qui complique l’uniformité du processus.

Le calendrier de déploiement de la réforme, qui impose aux petites entreprises de s’adapter rapidement aux exigences des grandes structures, accentue les risques à court terme. Beaucoup d’entre elles devront attendre pour bénéficier des avantages promis par la réforme.

Bien que les entreprises espèrent un impact positif à moyen terme, les difficultés techniques actuelles pourraient avoir des conséquences graves pour les plus fragiles. Seule l’avenir dira combien d’entre elles parviendront à surmonter cette phase d’apprentissage.