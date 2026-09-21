Succession : quelles surprises réserve le calcul notarial pour les donations anciennes

Autour de la table, le notaire aligne les premiers chiffres. La sœur se souvient au centime des 30 000 euros versés à son frère, quinze ans plus tôt, pour l’achat de son appartement. Lui parle d’un simple coup de pouce, une somme dont personne n’avait jamais reparlé en famille jusqu’à ce jour, raconte Keops.

Au moment de régler la succession des parents, cette aide ancienne reprend soudain de l’importance : elle peut modifier la part de chacun des héritiers.

Le cas n’a rien d’exceptionnel. Une somme ou un bien donné par des parents de leur vivant est en principe présumé constituer une avance sur héritage. Le notaire la réintègre dans les calculs au moment du partage, ce qui peut réduire ce qui reste à percevoir pour l’enfant bénéficiaire.

Ce mécanisme porte un nom : le rapport à succession. Au partage, les compteurs sont symboliquement remis à niveau entre héritiers. L’enfant qui a reçu la donation n’a rien à rembourser, mais la somme entre dans les calculs globaux.

Une avocate spécialisée en droit des successions explique que lorsqu’un parent donne à un enfant, il ne faut pas seulement regarder le montant versé le jour de la donation, mais aussi prévoir ce que cette somme représentera le jour où les héritiers devront partager.

La règle vise à préserver une forme d’égalité entre héritiers, sans empêcher les parents d’aider leurs enfants de leur vivant. L’intention du donateur compte d’ailleurs moins que la réalité des faits et la manière dont l’opération a été formalisée.

Un exemple donne la mesure du mécanisme. Une mère laisse 300 000 euros de patrimoine à ses deux enfants. Elle avait donné 60 000 euros à sa fille, dix ans plus tôt, pour lancer son commerce. Si cette somme est rapportée, la masse à partager s’élève à 360 000 euros.

Chaque enfant a théoriquement droit à 180 000 euros. La fille, ayant déjà reçu 60 000 euros, touche 120 000 euros supplémentaires sur ce qui reste. Le frère, lui, perçoit l’intégralité de ses 180 000 euros.

Tout ne tombe pas sous ce régime. Les présents d’usage, liés à une occasion et proportionnés aux revenus du donateur, échappent en principe au rapport à succession. Un cadeau d’anniversaire ou un petit dépannage financier n’a pas besoin d’être déclaré. La frontière se situe quand les montants deviennent conséquents ou que l’aide modifie réellement le patrimoine du bénéficiaire.

Un parent peut aussi choisir d’avantager un enfant sans que la somme soit déduite de sa part ordinaire : c’est la donation dite hors part successorale, ou préciputaire, inscrite par un notaire dans un acte. Cette liberté n’est pas totale, la réserve héréditaire protège une fraction du patrimoine devant revenir aux enfants.

Immobilier et donations déguisées, les points de friction

Pour un bien immobilier donné, la valeur retenue au moment du partage peut être appréciée selon l’état du bien au jour de la donation. Une petite maison donnée dans une zone alors ordinaire peut avoir pris une valeur considérable vingt ans après.

Des travaux payés par l’enfant bénéficiaire, ou au contraire une dégradation du bien, entrent aussi dans le calcul. Le droit tente de distinguer ce qui provient de la donation elle-même de ce qui résulte des efforts personnels du bénéficiaire, comme dans le cas d’un frère ayant rénové une maison reçue, perçu différemment par sa sœur.

La donation-partage, qui répartit les biens du vivant des parents et fige sous certaines conditions les valeurs retenues au jour de l’acte, est présentée comme une solution plus stable.

D’autres situations méritent l’attention : un parent qui rembourse régulièrement le crédit immobilier d’un enfant, qui renonce à une dette, qui finance intégralement des travaux dans un logement qui n’est pas le sien, ou qui vend un bien à un prix très inférieur à sa valeur réelle. Ces opérations peuvent être requalifiées en donation indirecte.

Pour éviter les malentendus, mieux vaut indiquer par écrit s’il s’agit d’un don, d’un prêt ou d’une avance successorale, et conserver relevés bancaires, courriers ou reconnaissances de dette. Une consultation notariale s’impose quand la somme est élevée, qu’un bien immobilier est concerné, ou que les enfants sont nombreux. L’erreur la plus fréquente reste de croire qu’un simple virement bancaire se suffit à lui-même, sans trace écrite précisant sa nature.