Des sportives féminines dénoncent la publicité de Sydney Sweeney qui sexualise les femmes dans le sport

Selon la sprinteuse britannique Amy Hunt, qui s’exprime ainsi le dimanche 13 septembre 2026, dans une interview d’après-course accordée à la BBC, après avoir terminé quatrième du 200 mètres aux Ultimate Championship de Budapest, en Hongrie, les femmes dans le sport, ce sont des muscles, du dur labeur, de la sueur, du sang et des larmes, un message adressé à Sydney Sweeney. Sa cible : une campagne publicitaire mettant en scène l’actrice américaine, jugée irrespectueuse envers les sportives.

La publicité en question a été réalisée pour Novig, une plateforme de marché de prédictions sportives. Sydney Sweeney y apparaît peu ou pas vêtue, dissimulant certaines parties de son corps derrière des ballons de football américain et d’autres équipements sportifs placés stratégiquement. La séquence a circulé sur les réseaux sociaux, où plusieurs athlètes féminines l’ont qualifiée de sexualisante.

La nageuse australienne Ariarne Titmus, quadruple médaillée d’or olympique, a réagi sur Instagram en des termes sans détour, affirmant ne pas pouvoir décrire à quel point elle se sentait outrée en regardant cela, et s’interrogeant sur la façon dont on peut encore vivre dans un monde où monétiser le corps d’une femme et sexualiser le sport féminin reste une réalité.

Des gymnastes aux rugbywomen, une même colère

L’ancienne gymnaste américaine Gracie Kramer a qualifié la publicité d’enrageante, toujours sur Instagram, avant de publier des stories montrant des athlètes féminines à l’entraînement, sous une légende affirmant à quoi ressemble une femme dans le sport. Elle explique avoir passé toute sa vie à concourir dans un sport où les femmes ont été, selon ses mots, réduites à leurs corps, et forcées de se battre pour être prises au sérieux pour ce qu’elles peuvent réellement accomplir.

La joueuse de rugby sino-allemande Sofie Fella est allée dans le même sens, estimant que les athlètes féminines peuvent servir de modèles aux filles et aux femmes justement parce qu’elles parviennent à se détacher des idéaux de beauté imposés par la société, ajoutant que c’est pourquoi cette publicité de Sydney Sweeney est si irrespectueuse envers chaque athlète féminine dans le monde, a-t-elle écrit sur Instagram.

L’athlète paralympique britannique Charlotte McGuinness, 24 ans, a elle aussi interpellé l’actrice. Atteinte d’achondroplasie, une forme de nanisme, et présente aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, elle a publié des photos d’elle-même sur Instagram accompagnées du message : « Sydney Sweeney, c’est à ça que ressemble une femme sportive. »

Dans un entretien accordé au site Need to Know, elle précise avoir voulu réagir face à « une vision aussi étroite de ce à quoi le corps d’une femme devrait ressembler ». Elle ajoute avoir voulu montrer exactement le contraire : une femme qui n’a pas un corps conventionnel, qui est incroyablement forte et qui en est fière, soulignant que les femmes sont vraiment incroyables et qu’elle juge important de montrer aux jeunes filles que leurs corps sont capables de bien plus que d’être simplement regardés.

Ni Novig ni l’attaché de presse de Sydney Sweeney n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaire. En apparente réponse aux critiques, l’actrice a toutefois publié durant le week-end une série de couvertures du « Body Issue » d’ESPN The Magazine, une édition spéciale montrant chaque année des athlètes posant nus ou semi-nus pour célébrer la diversité des corps.

Ce n’est pas la première fois qu’un partenariat de Sydney Sweeney fait polémique. Sa campagne pour American Eagle en 2025, construite sur l’homophonie entre jeans et genes (gènes), avait déjà provoqué un vaste débat en ligne. L’actrice, deux fois nommée aux Emmy Awards, a récemment joué et produit « Christy », un biopic consacré à la boxeuse professionnelle américaine Christy Martin.