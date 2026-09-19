Une propriétaire constate que sa maison est squattée, la police propose une solution étonnante pour la récupérer

À Alboraia, dans la banlieue de Valence, la porte d’entrée refusait de s’ouvrir : le squatteur avait changé la serrure. Pour pénétrer dans la maison, un policier a dû se faufiler par une fenêtre, avant de déverrouiller la porte de l’intérieur.

Tout avait commencé quelques instants plus tôt. Des voisins avaient repéré un homme en train de quitter les lieux et avaient prévenu la propriétaire. En se rendant sur place, celle-ci a constaté que le barillet de sa porte ne correspondait plus à ses clés. Elle a aussitôt alerté la police, rapporte le média local Levante-EMV.

Quand les policiers sont arrivés, l’individu signalé par les voisins avait déjà disparu. Les agents ont d’abord vérifié que personne ne se trouvait encore à l’intérieur, avant de permettre à la propriétaire de récupérer son bien.

La serrure changée par l’occupant a ensuite été remplacée une seconde fois, pour sécuriser la maison. L’opération a permis à la propriétaire de reprendre possession des lieux. Selon des sources policières citées par la chaîne espagnole Telecinco, « l’un de nos agents a réussi à pénétrer dans la maison et à la restituer à ses propriétaires légitimes ».

L’homme aperçu par les voisins n’est pas revenu sur place. Il n’a pas pu être interpellé. La police locale a raconté cette intervention sur Facebook, se félicitant d’avoir rendu le logement à ses propriétaires légitimes.

Toutes les affaires de squat ne se règlent pas en quelques heures. En Ariège, des retraités ont dû patienter près de 20 ans avant de récupérer leur maison de 90 m², qu’ils comptaient louer avant d’y passer leurs vieux jours.

Un artisan, chargé au départ d’y effectuer des travaux, s’y était installé temporairement. Il avait ensuite cessé de payer son loyer et refusé de partir. Lorsque le couple a enfin obtenu les clés, la maison présentait d’importants dégâts.