Lidl ouvre 31 nouveaux magasins en France d’ici quelques semaines : voici la carte complète pour savoir si votre ville est concernée

Lidl s’apprête à ouvrir 31 nouveaux magasins à travers la France dans les prochaines semaines. Le magazine spécialisé LSA a publié la liste complète de ces implantations le lundi 14 septembre 2026, détaillant lieu et date pour chacune d’entre elles.

Le rythme des ouvertures s’échelonne sur plusieurs mois. Cinq magasins doivent voir le jour en octobre, sept en novembre et cinq autres en décembre. Onze ouvertures supplémentaires sont programmées en 2027, jusqu’au 4 février.

Parmi ces dates, celle du 14 janvier 2027 retient l’attention à Paris : un Lidl doit ouvrir place de la République, sur deux étages, à l’emplacement d’un ancien magasin Habitat. Une autre implantation parisienne est prévue le 4 février 2027, dans le quartier de Riquet.

Lidl reste toutefois prudent sur les échéances les plus lointaines. « Nous ne pouvons pas confirmer les ouvertures de janvier et de février », a indiqué l’enseigne à LSA. Les dates peuvent encore bouger, notamment en raison des commissions chargées d’examiner les règles de sécurité.

Cette vague d’ouvertures s’inscrit dans un plan bien plus vaste. En février 2026, lors du Salon international de l’agriculture, Lidl avait annoncé 90 projets de créations et de rénovations de magasins en France, répartis sur une période allant du 1er mars 2026 à fin février 2027. L’enseigne allemande avait alors déjà racheté trois magasins Monoprix, après avoir récupéré 19 boutiques cédées par Auchan en 2025.

Lidl mise aussi sur un nouveau format destiné à écouler ses invendus non alimentaires, baptisé Lidl Outlet. Un premier magasin de ce type a ouvert le 10 septembre 2026 à Marquette-lez-Lille, dans le Nord. Un second devait suivre le 17 septembre à Mauguio, dans l’Hérault.

Avec environ 1 600 magasins déjà en activité, Lidl vise désormais les 2 000 points de vente en France d’ici 2035. Un objectif que l’enseigne poursuit dans un secteur où les mouvements de restructuration se multiplient : 239 magasins Auchan doivent ainsi devenir des Intermarché ou des Netto au cours de l’année scolaire à venir.

En attendant, la carte de septembre 2026 donne le ton. Bordeaux et Paris Montmartre ouvrent dès le 24 septembre, suivis de Calais et Lannemezan début octobre. Puis viennent Mallemort, Chalon-sur-Saône et Rosporden fin octobre, avant une série d’ouvertures à Marles-en-Brie, Péronne, Theix-Noyalo, Grandchamp-des-Fontaines et Le Pontet début novembre.