Pourquoi vos grands-parents accrochaient une gerbe de blé à leur porte en septembre : la raison oubliée refait surface en 2026

Après des décennies de désaffection, la coutume qui consiste à accrocher une gerbe ou une couronne de blé à la porte connaît un regain d’intérêt en 2026. Ce retour s’explique en grande partie par l’engouement pour les matières naturelles dans la décoration d’intérieur : le lin, le rotin, les fleurs séchées et désormais le blé occupent une place croissante dans les entrées et les vestibules, aux côtés des paniers de courges qui annoncent l’automne.

La pratique remonte à plusieurs siècles. Dans les campagnes françaises, le mois de septembre marquait l’aboutissement d’un cycle agricole entier : les moissons s’achevaient après des semaines de travail intense, et les derniers épis récoltés, sélectionnés avec soin par les paysans eux-mêmes, servaient à confectionner une gerbe ou une couronne tressée à la main, raconte 20 Minutes.

Une fois nouée, parfois ornée d’un ruban ou de fleurs séchées, elle était suspendue à la porte principale de la maison ou de la grange.

Ce geste n’avait rien d’un simple ornement. Le blé incarnait la vie elle-même dans les sociétés agraires : sa croissance, sa récolte puis sa transformation en pain rythmaient l’existence des familles rurales. Suspendre une gerbe à sa porte revenait à afficher la protection du foyer et la promesse d’une abondance renouvelée, une forme de superstition protectrice censée éloigner les mauvais présages durant les mois qui suivaient les moissons. L’objet du quotidien devenait un talisman domestique.

Avec la mécanisation des campagnes et l’exode rural, la coutume s’est peu à peu effacée des mémoires, avant de retrouver une place dans les intérieurs en 2026. Ce regain s’accompagne d’une valorisation plus large des savoir-faire artisanaux : les intérieurs cherchent à s’écarter d’une décoration standardisée pour privilégier des pièces uniques, réalisées à la main, quitte à ignorer parfois l’origine exacte du geste qu’elles reproduisent.

Un objet facile à réaliser soi-même

Plusieurs raisons expliquent ce succès : une esthétique naturelle en phase avec les tendances déco actuelles, une symbolique rassurante liée au besoin de retour aux racines, et une durabilité appréciable face aux décorations éphémères. Réaliser sa propre gerbe ne demande ni matériel sophistiqué ni compétence particulière.

Il faut une botte d’épis de blé séchés, disponible chez les fleuristes, du fil de raphia ou de jute pour nouer les épis, et un ruban en lin ou en coton pour la finition, avant de la fixer à la porte à l’aide d’un crochet ou d’un clou discret.

Quelques précautions s’imposent tout de même. Des épis encore légèrement humides risquent de moisir une fois suspendus : il faut les choisir parfaitement secs. Une exposition directe au soleil ternit rapidement leur couleur dorée, un emplacement abrité, sous un porche ou un auvent, reste préférable.

Le nœud, lui, doit être solide : un système d’accroche fragile expose la composition au vent et aux intempéries, quand une fixation soignée garantit une tenue de plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon le climat.

Une fois en place, l’entretien reste minimal. Un dépoussiérage léger au pinceau doux ou au chiffon sec suffit à redonner de l’éclat aux épis, sans arrosage ni soin particulier. Certains foyers la conservent toute l’année, en ajoutant des branches de houx en hiver ou de petits fruits décoratifs en été.