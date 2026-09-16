Mauvaise nouvelle pour les contribuables : le fisc prélèvera directement votre compte bancaire le 25 septembre 2026, voici qui est concerné

Un nouveau prélèvement s’annonce sur les comptes bancaires des contribuables français. À partir du 25 septembre 2026, l’administration fiscale va récupérer le solde d’impôt sur le revenu 2025 encore dû par ceux qui ont un reste à charge, malgré le prélèvement à la source instauré en 2019.

Car le système censé ajuster l’impôt en temps réel ne suffit pas toujours à solder les comptes. Des profils de contribuables se retrouvent avec une somme à régler, selon 20 Minutes : ceux dont les revenus 2025 ont dépassé ceux de 2024, ceux qui ont touché en janvier une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop généreuse, et ceux dont le taux de prélèvement à la source ne correspondait pas assez précisément à leur situation.

Un ou quatre prélèvements selon le montant

Les modalités varient selon la somme restant à payer. En dessous ou à hauteur de 300 euros, le prélèvement se fait en une seule fois, le 25 septembre 2026. Au-delà de ce seuil, le paiement est automatiquement étalé sur quatre échéances : 25 septembre, 26 octobre, 25 novembre et 28 décembre 2026.

Ces dates figurent sur l’avis d’imposition, généralement disponible dans l’espace personnel du contribuable sur le site des Finances publiques depuis fin juillet. Mieux vaut vérifier ses coordonnées bancaires avant l’échéance : un rejet de prélèvement peut entraîner des pénalités.

Pour éviter de se retrouver dans la même situation l’an prochain, deux ajustements restent possibles. Le taux de prélèvement à la source peut être modifié à tout moment pour mieux coller aux revenus réels. Quant à l’avance sur réductions et crédits d’impôt, elle peut être révisée au cours du dernier trimestre 2026 si le contribuable anticipe un montant moins élevé en 2027 qu’en 2026, une façon d’éviter un nouveau trop-perçu à rembourser.

Cette régularisation tombe alors que les dépenses de rentrée, fournitures scolaires et activités extrascolaires, viennent s’ajouter aux dernières factures de vacances dans le budget des ménages.

La taxe foncière suit de près

Autre échéance à surveiller pour les propriétaires et usufruitiers d’un bien immobilier au 1er janvier de l’année d’imposition : la taxe foncière 2026 va, elle aussi, être appelée prochainement. Les dates limites de paiement diffèrent selon le mode choisi. Le 15 octobre 2026 pour les moyens de paiement non dématérialisés, le 20 octobre pour les règlements en ligne, et à partir du 26 octobre pour les contribuables ayant opté pour le prélèvement à l’échéance, avec un débit automatique du compte bancaire.