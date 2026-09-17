Garde d’enfant : 1 parent sur 3 déclare avoir réduit son activité

Crèche trop chère, aides jugées insuffisantes, démarches complexes : pour de nombreux parents, faire garder un enfant reste une charge difficile à absorber. Le dernier « Observatoire des familles » de l’UNAF montre que cette pression financière va bien au-delà du budget mensuel. Elle conduit certains foyers à solliciter leurs proches, à réorganiser leurs horaires ou même à réduire leur activité professionnelle.

3 familles sur 5 se disent en difficulté financière

La question du coût de l’enfant ne se limite pas à l’alimentation, aux vêtements ou au logement. Pour les familles avec de jeunes enfants, la garde constitue souvent une vraie contrainte. D’après l’enquête OpinionWay réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (UNAF) auprès de 2.583 parents ayant au moins un enfant de moins de 20 ans au foyer, une large majorité estime que les politiques publiques ne compensent pas suffisamment les dépenses liées aux enfants.

Cette perception intervient dans un contexte budgétaire déjà tendu. 63% des familles interrogées se disent soit en difficulté financière, soit contraintes de surveiller étroitement leurs dépenses. Plus encore, 67% déclarent ne pas avoir les moyens financiers d’envisager un enfant supplémentaire. Derrière cette difficulté générale apparaît un problème particulièrement sensible : le prix de la garde et la capacité des dispositifs publics à le rendre supportable.

Garde d’enfant : des tarifs jugés trop élevés par les parents

Plus d’un parent sur deux estime que les services destinés aux enfants restent trop chers. Toujours d’après ce sondage OpinionWay pour l’UNAF, 56% des parents considèrent que les tarifs des crèches, cantines et centres de loisirs ne sont pas abordables. La proportion atteint 61% chez les femmes interrogées.

Ce résultat illustre une difficulté centrale pour les politiques familiales : l’existence d’un service ou d’une prestation ne garantit pas qu’il soit financièrement accessible. Entre les frais de crèche, les accueils périscolaires, les centres de loisirs et les solutions de garde complémentaires, le reste à charge peut peser lourdement sur les budgets, en particulier lorsque plusieurs enfants vivent dans le foyer.

Or, les familles concernées ne disposent pas toutes de la même marge de manœuvre. Les parents au niveau de vie le plus faible déclarent davantage de difficultés financières générales. Ils sont 75% à dire qu’ils n’auraient pas le budget nécessaire pour avoir un enfant supplémentaire, contre 45% parmi les ménages classés dans la catégorie de niveau de vie élevé.

La question de la garde s’inscrit donc dans une accumulation de dépenses contraintes. Le logement est déjà le poste qui place le plus souvent les parents en difficulté, tandis que l’alimentation, l’habillement et les loisirs nécessitent eux aussi un effort budgétaire important, selon l’Observatoire des familles. Dans cette configuration, le coût de la garde vient réduire encore davantage les marges disponibles.

La petite enfance constitue d’ailleurs l’une des périodes perçues comme les plus coûteuses. Lorsqu’ils doivent choisir une seule période de la vie de l’enfant comme étant la plus chère, 29% des parents désignent les moins de 3 ans, presque autant que les 30% citant les 14-17 ans. Les besoins de garde contribuent notamment à cette pression particulière durant les premières années.

L’Unaf pointe des aides publiques qui ne compensent pas assez le coût d’un enfant

Le problème ne tient pas uniquement au niveau des tarifs. Il concerne également la manière dont les parents évaluent le soutien collectif dont ils bénéficient. Toujours d’après cet « Observatoire des familles » , 78% des répondants estiment que les impôts et les aides publiques ne prennent pas suffisamment en compte la charge financière liée aux enfants. Ce sentiment est particulièrement significatif. Il ne traduit pas uniquement une demande de prestations supplémentaires : il indique que les dispositifs existants sont perçus comme insuffisants face aux dépenses réellement supportées par les ménages.

À cela s’ajoute la complexité administrative. Sept parents sur dix, soit 70%, estiment que les démarches permettant de bénéficier des prestations sociales sont trop lourdes. Ce résultat met en lumière un deuxième obstacle, distinct du montant des aides : encore faut-il que les familles puissent identifier les dispositifs existants, comprendre leurs conditions et accomplir les démarches nécessaires.

Ces difficultés peuvent se cumuler. Un dispositif peut être théoriquement accessible mais ne couvrir qu’une partie du coût supporté. À l’inverse, une prestation peut être suffisamment attractive mais perdre une partie de son efficacité lorsque les démarches sont jugées trop complexes. Dans les deux cas, le parent doit trouver d’autres solutions pour financer ou organiser la garde.

La critique formulée par les familles déborde d’ailleurs largement le seul secteur de la petite enfance. L’Observatoire des familles rapporte également que 61% des parents ne considèrent pas que les politiques publiques encouragent suffisamment les employeurs à respecter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. La garde d’un enfant devient ainsi un sujet situé au croisement de la politique familiale, de l’emploi et de l’organisation du travail.

Faute de solutions suffisantes, les parents réorganisent leur travail

Pour faire baisser le coût de la garde, les familles ne se contentent pas de comparer les tarifs. Elles transforment aussi leur quotidien. Selon OpinionWay, 77% des parents interrogés déclarent avoir adopté au moins une stratégie destinée à réduire leurs frais de garde. La plus répandue consiste à sacrifier du temps personnel. Elle concerne 60% des répondants. Près de la moitié, soit 48 %, disent également avoir aménagé leur vie professionnelle. Cela peut signifier modifier ses horaires, adapter son temps de travail ou réorganiser ses journées afin de limiter le recours à une solution payante.

Pour certains parents, l’arbitrage va beaucoup plus loin. Au total, 28% déclarent avoir arrêté ou réduit leur activité professionnelle afin de diminuer les frais de garde. Ce chiffre montre que le coût de la garde peut avoir un effet direct sur la participation au marché du travail et, par conséquent, sur les revenus futurs du foyer.

Cette stratégie n’est toutefois pas répartie également entre les sexes. Selon l’étude, 34% des femmes interrogées déclarent avoir réduit ou interrompu leur activité pour diminuer leurs frais de garde, contre 20% des hommes. La pression financière liée à la garde contribue ainsi à entretenir une inégalité professionnelle déjà bien identifiée dans la vie familiale : lorsqu’un arbitrage doit être effectué entre coût de garde et activité professionnelle, les femmes déclarent plus souvent ajuster leur emploi.

L’écart apparaît également selon les ressources. Parmi les parents ayant un niveau de vie faible, 34% disent avoir arrêté ou réduit leur activité pour réduire les dépenses de garde, contre 18% parmi ceux disposant d’un niveau de vie élevé. Les ménages qui auraient le plus besoin de préserver leur revenu d’activité sont donc aussi ceux qui déclarent le plus souvent devoir diminuer leur temps de travail pour limiter les frais associés à leurs enfants.

Parents et garde d’enfant : la famille devient un filet de sécurité

Lorsque le budget ne permet pas de financer suffisamment de garde, les proches prennent souvent le relais. Selon l’Observatoire des familles, 29% des parents interrogés déclarent avoir organisé une garde avec leur entourage pour réduire les dépenses.

Cette solution peut sembler évidente, mais elle suppose de disposer à proximité de grands-parents, de proches ou de membres de la famille disponibles. Elle révèle donc une autre forme d’inégalité : deux parents disposant de revenus similaires ne sont pas forcément confrontés au même coût réel si l’un peut compter sur un réseau familial régulier et l’autre non.

Plus largement, l’enquête montre combien les parents multiplient les arbitrages pour absorber les dépenses liées aux enfants. Ils sont 74% à rechercher promotions, réductions et bons plans, 57% à acheter des produits de seconde main et 46% à revendre des objets inutilisés. Quarante-deux pour cent disent puiser dans leur épargne et 24% avoir recours au découvert bancaire.

Ces efforts ne correspondent pourtant pas à un recul de la priorité accordée aux enfants. Au contraire, 91% des parents interrogés déclarent faire passer leurs dépenses avant leurs dépenses personnelles. Ils sont également 92% à dire que dépenser de l’argent pour leurs enfants leur procure du plaisir.

La difficulté réside donc moins dans la volonté de financer les besoins familiaux que dans la capacité économique à le faire. En 2026, 53% des parents interrogés disent ne pas pouvoir préparer financièrement l’avenir de leurs enfants, contre 43% en 2024. Un tiers, soit 33%, affirme ne pas avoir les moyens de leur faire plaisir, tandis que 13% déclarent ne pas pouvoir répondre à leurs besoins essentiels.

Dans ce contexte, le coût de la garde dépasse la simple ligne inscrite dans un budget mensuel. Lorsqu’un parent réduit son activité, renonce à certaines heures de travail ou dépend davantage de son entourage, les conséquences peuvent s’étendre aux revenus, à la carrière et à l’autonomie financière du foyer. Pour les familles interrogées, le soutien public aux enfants ne se mesure donc pas seulement au montant d’une prestation : il se joue aussi dans l’accessibilité des services, la simplicité des démarches et la possibilité de continuer à travailler sans qu’une part excessive du revenu ne soit absorbée par la garde.