Passage à l’heure d’hiver : pourquoi la date tombe si tôt cette année et ce que ça change pour votre sommeil

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, les Français devront reculer leurs montres. À 3 heures du matin, il sera de nouveau 2 heures. Un geste répété chaque automne, qui permet cette fois-ci aux dormeurs de gagner théoriquement une heure de sommeil supplémentaire, selon le site Service Public.

Encore faut-il, pour en profiter vraiment, utiliser cette heure gagnée pour dormir davantage plutôt que de simplement décaler l’heure du coucher. Une chercheuse en neurobiologie, interrogée par Ouest France en octobre 2025, expliquait que ce supplément peut réduire ponctuellement une partie de la dette de sommeil accumulée et jouer sur le moral.

Le changement d’heure perturbe cependant l’horloge biologique, notamment à cause de la modification de l’exposition à la lumière, ce qui peut aussi nuire à la qualité du sommeil.

La date la plus précoce depuis 2020

Ce passage à l’heure d’hiver a ceci de particulier qu’il arrive plus tôt que d’habitude. Le mécanisme est toujours le même dans l’Union européenne : le changement intervient le dernier dimanche d’octobre, ce qui fait varier la date d’une année sur l’autre entre le 25 et le 31 octobre. Le 25 octobre 2026 correspond ainsi au premier jour possible, selon actu.fr.

Un simple hasard de calendrier. Pour retrouver une date aussi précoce, il faut remonter à 2020. Depuis, les changements d’heure s’étaient échelonnés plus tard dans le mois : le 31 octobre en 2021, le 30 octobre en 2022, le 29 octobre en 2023, le 27 octobre en 2024, puis le 26 octobre en 2025.

La Commission européenne a d’ailleurs publié en mars 2026 le calendrier des passages à l’heure d’été et d’hiver jusqu’en 2031 : la France repassera à l’heure d’hiver le 31 octobre 2027, soit six jours plus tard qu’en 2026, puis le 29 octobre 2028, le 28 octobre 2029, le 27 octobre 2030 et le 26 octobre 2031.

Le passage à l’heure d’été, lui, a toujours lieu le dernier dimanche de mars. Les deux transitions se déroulent systématiquement le week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, afin de limiter les perturbations sur les transports et les habitudes quotidiennes. Passer à l’heure d’hiver évite notamment de partir travailler dans le noir complet le matin.

Sur le plan pratique, le réglage reste inégal selon les appareils. Smartphones et ordinateurs se mettent généralement à l’heure automatiquement, mais certaines montres, horloges et appareils électroménagers doivent encore être ajustés à la main.

Le dispositif remonte aux années 1970, mis en place après le choc pétrolier pour mieux faire correspondre les périodes d’activité avec les heures d’ensoleillement et limiter la consommation d’énergie. Un projet de suppression a bien émergé au niveau européen : le Parlement européen s’était prononcé en 2019 pour mettre fin à ces changements saisonniers à partir de 2021.

Le calendrier a ensuite été bouleversé, en partie par la pandémie de Covid-19, et le dossier a progressivement été mis de côté. À ce jour, aucune nouvelle échéance n’est prévue pour l’abandonner.

La transition reste plus difficile à encaisser pour certains, notamment les enfants. Pour limiter le dérèglement de l’horloge interne, il est conseillé d’anticiper en décalant progressivement ses habitudes, l’heure du coucher étant repoussée d’environ 20 minutes dans les jours qui précèdent.