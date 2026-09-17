IA et emploi : la génération 2000 face à une crise d’insertion inédite

Sarah, 24 ans, récemment diplômée d’une école de commerce, a envoyé 47 candidatures en six mois sans recevoir de réponse. Bien que son profil soit irréprochable, elle manque d’expérience, et les entreprises n’embauchent plus de jeunes diplômés. L’intelligence artificielle (IA) effectue désormais ces tâches. En France, le chômage des 15-24 ans atteint 21,6% au deuxième trimestre 2026, soit une augmentation de 2,5 points en un an. À l’échelle mondiale, 67 millions de jeunes sont sans emploi en 2025, selon l’Organisation internationale du travail (OIT). L’IA, en épargnant les postes seniors, ferme les portes aux débutants.

Comment l’IA bloque l’accès des jeunes au marché du travail

Le marché du travail n’élimine plus les emplois par des licenciements massifs, mais par une réduction des embauches. Aux États-Unis, l’emploi des développeurs logiciels de 22-25 ans a diminué de près de 20% depuis fin 2022, tandis que les travailleurs expérimentés ont vu leur emploi progresser de 6 à 12%. Une étude de Stanford menée par Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar et Ruyu Chen en août 2026 montre que les compétences des jeunes travailleurs sont largement remplacées par les modèles de langage IA.

Un taux de chômage préoccupant chez les jeunes en France

En France, le chômage des 15-24 ans atteint 21,6% au deuxième trimestre 2026, selon l’INSEE. À l’échelle mondiale, le chômage des jeunes est de 12,4% en 2025, affectant 67 millions de personnes. Sara Elder de l’OIT met en garde : « Lorsque le taux de chômage et le taux de Neet augmentent simultanément, nous tirons la sonnette d’alarme. » L’OIT parle d’une « nouvelle crise de l’emploi des jeunes » due au ralentissement économique, à la faiblesse des créations d’emplois, aux tensions géopolitiques et aux changements technologiques accélérés.

Témoignages de jeunes diplômés face à la pénurie d’emplois

Maxime, 23 ans, ingénieur informatique fraîchement diplômé, partage son expérience : « J’ai étudié pendant cinq ans pour obtenir un master, et maintenant on me reproche mon manque d’expérience. Comment puis-je acquérir de l’expérience si personne ne recrute de juniors ? » Dans les secteurs exposés à l’IA (informatique, finance, assurance, conseil), l’emploi des 22-25 ans a chuté de 19% par rapport aux autres travailleurs en trois ans. Les tâches autrefois confiées aux débutants, comme la rédaction de synthèses et le codage simple, sont désormais automatisées. Les entreprises ne forment plus de débutants car l’IA accomplit ces tâches plus efficacement.

Les DRH et le dilemme du recrutement junior

Les services des ressources humaines revoient leurs stratégies de recrutement. Pourquoi embaucher un débutant à 35 000 euros par an et le former pendant six mois, alors qu’un outil d’IA peut faire le même travail pour moins cher ? La distinction entre automatisation destructrice et augmentation créatrice est cruciale. L’automatisation, où l’IA remplace l’humain, entraîne un recul de l’emploi junior, tandis que l’augmentation, où l’IA complète le travail humain, stabilise ou augmente l’emploi.

Les raisons de l’abandon des postes d’entrée par les RH

Les postes d’entrée de carrière reposaient sur des tâches codifiées : procédures standardisées, analyses répétitives, production de documents formatés. L’IA excelle dans ces domaines. À l’inverse, les métiers reposant sur le savoir tacite (réflexes, flair, pratique) résistent. Un DRH d’une grande banque parisienne indique : « Nous avons réduit de 40% nos recrutements de juniors en deux ans. Les outils IA remplacent les stagiaires dans l’analyse de données. Nous embauchons des profils ayant trois à cinq ans d’expérience pour superviser ces outils. » Les algorithmes de recrutement renforcent aussi les biais existants, pénalisant les candidats sans expérience.

Exigences accrues : expérience requise pour les postes junior

Les offres d’emploi reflètent ce changement. Des postes autrefois accessibles aux débutants exigent maintenant trois ans d’expérience. Les entreprises recherchent des profils capables de gérer l’IA, plutôt que d’accomplir les tâches qu’elle remplace. Le paradoxe demeure : comment acquérir de l’expérience si les portes d’entrée se ferment ? Les jeunes diplômés se retrouvent dans une impasse, certains acceptant des stages prolongés ou des missions freelance peu rémunérées pour contourner les algorithmes de recrutement.

Stratégies de survie : apprentissage, réseautage, spécialisation

Pour s’adapter à ce bouleversement, les jeunes élaborent des stratégies. L’apprentissage, autrefois perçu comme une option secondaire, devient crucial pour acquérir une expérience professionnelle durant les études. Les contrats d’apprentissage permettent d’éviter le piège du « besoin d’expérience pour être embauché ». Les perspectives salariales pour 2027 montrent aussi que les profils expérimentés bénéficient des principales augmentations de salaire.

L’apprentissage, nouvelle voie privilégiée pour les jeunes

L’apprentissage offre des avantages : une formation pratique et une première expérience professionnelle. Les entreprises, hésitant à recruter des juniors sans expérience, accueillent plus facilement des apprentis, dont le coût est réduit grâce aux aides publiques. En 2026, le nombre de contrats d’apprentissage dans les secteurs IT et finance a augmenté de 18% en France. Ceux qui anticipent la transformation du marché du travail en multipliant les stages et expériences professionnelles réussissent mieux.

Réussir grâce à la collaboration avec l’IA

Les jeunes qui réussissent sur le marché du travail considèrent l’IA comme un outil, pas un concurrent. Les grandes écoles comme HEC et ESCP adaptent leur enseignement pour préparer les étudiants à collaborer avec l’IA. Les cursus incluent des modules sur l’ingénierie des prompts, l’analyse critique des résultats générés par l’IA et la supervision des outils automatisés. Les diplômés capables de piloter des systèmes IA, de corriger leurs erreurs et d’ajouter une valeur humaine (jugement, créativité, empathie) trouvent plus facilement un emploi. Le marché se polarise : les tâches automatisables disparaissent tandis que les compétences humaines non reproductibles deviennent précieuses.

Zemmour, transformation du travail et malaise générationnel

Dans son discours de rentrée en septembre 2026, Éric Zemmour a mis l’accent sur l’intelligence artificielle dans son programme pour la présidentielle 2027. Il décrit une « révolution technologique qui détruit l’emploi des jeunes Français » et appelle à « protéger notre jeunesse contre le remplacement par les machines ». Bien que son diagnostic résonne avec les chiffres alarmants de l’OIT et de l’INSEE, ses solutions ne tiennent pas compte de la réalité économique : l’IA est déjà implantée, et aucune régulation nationale ne peut stopper une transformation mondiale.

Un constat précis mais des solutions inadaptées face à l’IA

Zemmour souligne une crise réelle : les jeunes nés entre 2000 et 2010 font face à des difficultés d’insertion inédites. Pourtant, ses propositions telles que le protectionnisme technologique et les quotas d’embauche de juniors se heurtent à un obstacle : les entreprises qui n’adoptent pas l’IA perdent en compétitivité. La Chine et les États-Unis investissent lourdement dans l’IA, et l’Égypte prévoit de former un million de personnes par an à l’IA avec Intel. Freiner l’IA en France condamnerait les entreprises à l’obsolescence.

Au-delà de la politique : l’adaptation nécessaire des entreprises

Les entreprises ont une responsabilité sociale dans cette transformation. Plutôt que d’éliminer les postes juniors, elles devraient repenser leurs modèles de formation. Investir dans l’apprentissage, créer des parcours d’intégration où les juniors apprennent à utiliser l’IA, et développer des compétences non automatisables (leadership, créativité, intelligence émotionnelle) est crucial. Les DRH doivent aussi veiller aux biais algorithmiques dans leurs outils de recrutement, qui pénalisent les candidats sans expérience et aggravent les inégalités. Une note de la Direction du Trésor française, publiée à l’été 2026, appelle à « repenser les politiques d’emploi des jeunes face à l’IA ». L’objectif : transformer une menace en opportunité d’adaptation, en formant une génération capable de collaborer avec l’IA au lieu de la subir.