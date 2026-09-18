Dès 2027, les chaudières au gaz ne pourront plus être posées dans les logements collectifs neufs

La sortie progressive des chaudières au gaz et des systèmes hybrides au fioul entre dans une nouvelle phase. À partir de 2027, le gouvernement durcit les règles dans les bâtiments neufs et pousse davantage la rénovation vers des équipements décarbonés. Une transformation qui répond aux objectifs climatiques, mais qui pose aussi une question très concrète : qui pourra financer le changement de chauffage, et dans quelles conditions ?

Chaudière et logement neuf : une règle qui change aussi l’équation sociale

Avec le décret publié au Journal officiel le 13 septembre 2026, le plan d’électrification du gouvernement prend une traduction réglementaire directe dans le logement : les chaudières au gaz n’auront plus droit de cité dans les logements collectifs à compter du 1er janvier 2027. La chaudière au gaz, déjà largement écartée du neuf par la réglementation environnementale, perd ainsi les dernières configurations qui lui permettaient encore de subsister.

Dans l’ancien, le changement est moins radical. Il n’est pas question, à ce stade, d’obliger les propriétaires à retirer une chaudière au gaz qui fonctionne, ni d’interdire globalement son remplacement. Mais entre la réglementation, les aides publiques recentrées et la volonté d’accélérer l’électrification, le choix d’un nouvel équipement devient de plus en plus contraint. Pour les foyers aux revenus modestes, propriétaires occupants comme locataires, l’enjeu dépasse largement la seule question énergétique.

Le décret fixe désormais un seuil carbone précis pour les équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire installés dans les bâtiments neufs. Chaque énergie utilisée devra présenter un coefficient de transformation inférieur à 79 grammes équivalent CO2 par kilowattheure d’énergie finale. Ce niveau exclut de fait le recours au gaz dans les constructions concernées.

Le calendrier est progressif. Les logements seront concernés dès le 1er janvier 2027, les bâtiments placés sous maîtrise d’ouvrage publique à partir du 1er janvier 2028 et les autres constructions neuves au 1er janvier 2030. Les réseaux de chaleur ou de froid et les équipements utilisés en secours font notamment partie des exceptions prévues par le texte.

Pour les futurs occupants, la mesure doit réduire la dépendance des logements neufs aux combustibles fossiles. Elle peut aussi modifier la structure des charges. Le coût d’utilisation d’un logement dépend en effet non seulement de son isolation, mais également du prix de l’énergie, du rendement des équipements et de leur entretien. Pour les ménages les plus contraints financièrement, quelques dizaines d’euros supplémentaires ou économisés chaque mois peuvent peser fortement sur le budget disponible.

Le défi consiste donc à éviter que la transition énergétique ne soit appréciée uniquement au moment de la construction. Un équipement performant mais coûteux à installer, entretenir ou remplacer peut devenir une difficulté plusieurs années après l’entrée dans le logement. À l’inverse, une meilleure efficacité énergétique peut réduire durablement les charges. Dans le logement social comme dans le parc privé abordable, la question du coût global sur la durée devient dès lors centrale.

La réforme peut également peser sur les arbitrages des bailleurs sociaux. Les organismes qui construisent de nouveaux logements devront intégrer ces nouvelles règles dans leurs programmes, alors même qu’ils doivent composer avec le coût de la construction, les dépenses de rénovation du parc existant et une forte demande de logements à loyers accessibles. Pour eux, l’équation ne se limite pas au choix entre une chaudière et une pompe à chaleur : elle englobe le financement de l’investissement, la maîtrise future des charges et la capacité à entretenir les équipements.

Dans l’ancien, remplacer une chaudière peut devenir un problème de pouvoir d’achat

La situation est différente pour les millions de logements déjà construits. Le décret ne prononce pas la disparition générale des chaudières au gaz dans l’ancien. La réglementation applicable aux bâtiments existants continue donc de permettre certaines installations au gaz, contrairement au mouvement beaucoup plus strict engagé dans le neuf.

Mais la possibilité juridique n’est qu’une partie du sujet. Depuis le 1er septembre 2026, les règles de MaPrimeRénov’ ont évolué pour les rénovations d’ampleur des maisons individuelles. Un nouveau dossier financé dans ce cadre doit désormais prévoir la décarbonation du chauffage et de la production d’eau chaude. Le maintien ou le renouvellement d’une chaudière alimentée au gaz, comme au fioul, n’est donc plus compatible avec cette aide dans ce type de rénovation.

Pour un ménage disposant d’une épargne suffisante, le remplacement d’un équipement peut être absorbé dans un programme global de travaux. Pour les propriétaires modestes, la situation est nettement plus délicate. Une chaudière tombe rarement en panne au moment où le budget familial est prêt à supporter plusieurs milliers d’euros de dépenses. Le remplacement intervient souvent dans l’urgence, en particulier à l’approche ou au cœur de l’hiver.

C’est ici que le volet social de l’électrification devient déterminant. Une politique qui encourage la pompe à chaleur ou d’autres solutions décarbonées peut produire des économies à terme, mais elle suppose de franchir la barrière de l’investissement initial. Les aides réduisent cette dépense sans nécessairement la faire disparaître. Le reste à charge, l’accès au crédit, l’état du logement et les travaux complémentaires nécessaires peuvent encore empêcher certains ménages de basculer vers la solution théoriquement la plus avantageuse.

Le gouvernement et l’Agence nationale de l’habitat cherchent précisément à réduire cet obstacle. L’Anah a annoncé vouloir favoriser l’émergence d’une offre de pompes à chaleur destinée notamment aux ménages modestes chauffés avec une énergie carbonée, comprenant l’achat, l’installation et la maintenance de l’équipement, avec un paiement mensualisé sur une durée de l’ordre de trois ans en complément des aides existantes. L’objectif affiché est que la mensualité reste inférieure aux anciennes dépenses énergétiques.

Sur le papier, cette logique permet de transformer un investissement important en dépense étalée. Dans la pratique, son efficacité sociale dépendra du montant réellement laissé à la charge du ménage, des conditions proposées, de la qualité des installations et des économies effectivement obtenues. Un dispositif abordable pour un foyer situé juste au-dessus des seuils de pauvreté peut rester inaccessible à un ménage qui termine déjà le mois avec quelques euros de marge.

Logement ancien : propriétaires et locataires ne sont pas égaux face au remplacement

La transition du chauffage révèle également une différence fondamentale entre propriétaires et locataires. Le propriétaire décide généralement des travaux et finance l’équipement. Le locataire, lui, supporte une grande partie des dépenses d’énergie mais ne maîtrise pas directement le remplacement de la chaudière ou le choix d’un nouveau système.

Cette séparation entre celui qui investit et celui qui paie les factures constitue depuis longtemps l’un des points sensibles de la rénovation énergétique. Un bailleur peut avoir intérêt à limiter son investissement initial tandis que l’occupant recherche avant tout une réduction de ses charges. Lorsqu’un logement est mal isolé, remplacer uniquement le chauffage ne règle d’ailleurs pas nécessairement le problème : une partie importante de l’énergie continue à être perdue par les murs, la toiture ou les fenêtres.

Pour les ménages modestes, le risque serait donc de réduire la question à une succession de changements d’appareils. La performance sociale d’une rénovation dépend davantage d’un ensemble cohérent : isolation, ventilation, chauffage adapté au logement et accompagnement financier. Une pompe à chaleur installée dans un bâtiment très énergivore ne produira pas le même résultat économique que dans un logement correctement rénové.

La question est particulièrement sensible dans le parc social, où les bailleurs gèrent parfois des ensembles immobiliers de plusieurs centaines de logements chauffés collectivement. Passer d’une énergie à une autre peut nécessiter des travaux sur la chaufferie, les réseaux internes et parfois les logements eux-mêmes. La programmation de ces opérations doit alors composer avec les contraintes techniques, la capacité d’investissement du bailleur et la nécessité de contenir les charges des occupants.

Dans certaines résidences, le raccordement à un réseau de chaleur peut constituer une alternative. Le décret exclut d’ailleurs ces équipements de raccordement du seuil imposé aux systèmes individuels dans le neuf. Mais cette solution n’est pas disponible partout. Les quartiers denses des grandes agglomérations, certains ensembles de logements sociaux ou des secteurs disposant déjà d’un réseau ne sont pas confrontés aux mêmes possibilités que des communes rurales ou des petites villes éloignées de ces infrastructures.

Chaudière, aides et territoires : le risque d’une transition à plusieurs vitesses

C’est probablement l’un des principaux angles morts sociaux de la transformation en cours : les ménages ne partent pas avec les mêmes solutions techniques à leur disposition. Le choix d’un chauffage électrique performant peut être relativement simple dans une maison correctement isolée disposant d’un terrain et d’un espace adapté. Il l’est beaucoup moins dans certains appartements, immeubles anciens, copropriétés contraintes ou logements dont l’installation électrique nécessite une remise à niveau.

Le territoire joue lui aussi un rôle. La présence d’un réseau de chaleur, la disponibilité des artisans qualifiés, les caractéristiques climatiques et le type de bâti peuvent modifier fortement le coût et la faisabilité des travaux. Les habitants d’un territoire bien équipé disposent ainsi de davantage d’options que ceux vivant dans une zone où les entreprises spécialisées sont rares et où aucune infrastructure collective de chaleur n’existe.

Ces disparités préoccupent également les collectivités. Consulté sur le décret, le Conseil national d’évaluation des normes a relevé des incertitudes concernant les coûts induits pour les collectivités territoriales. Il a aussi pointé le manque d’éléments concernant les bâtiments publics tertiaires et les territoires insuffisamment équipés en réseaux de chaleur.

Cette préoccupation prendra une dimension très concrète dès 2028. À cette date, les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage publique entreront à leur tour dans le dispositif. Communes, intercommunalités et autres organismes publics devront donc intégrer ces contraintes à leurs projets d’écoles, de crèches, d’équipements sportifs, de bâtiments administratifs ou sociaux.

Pour les collectivités disposant de marges financières limitées, le choix énergétique rejoint ici la question de l’égalité territoriale. Le coût supplémentaire éventuel d’un équipement, d’un raccordement ou d’une adaptation du projet n’a pas les mêmes conséquences pour une grande métropole et pour une commune rurale confrontée simultanément à la rénovation d’une école, au maintien de services publics et à des dépenses de fonctionnement déjà contraintes.

Le plan d’électrification fait ainsi entrer la politique du chauffage dans une nouvelle étape. La chaudière au gaz recule nettement dans le neuf et le fioul perd encore du terrain dans l’ancien. Mais pour que cette évolution ne creuse pas les écarts entre ménages, logements et territoires, une grande partie de la bataille se jouera ailleurs que dans les textes réglementaires : dans le niveau des aides, le reste à charge, la capacité à accompagner les ménages et la disponibilité réelle de solutions adaptées à chaque logement.