CPF 2027 : pourquoi choisir sa formation devient un privilège

En 2015, le Compte Personnel de Formation (CPF) promettait l’émancipation professionnelle. Douze ans plus tard, il se transforme en un système où l’État détermine vos droits, finance selon ses priorités, et exige une contribution financière accrue pour déroger à ses choix. Dès 2027, le reste à charge du CPF pourrait atteindre 350 euros pour les formations non-prioritaires. Une augmentation de 233 % par rapport aux 150 euros actuels.

Libre de choisir… mais libre de payer

Le CPF devait incarner la liberté professionnelle, permettant une appropriation individuelle des droits. Cependant, la réalité en 2024 est bien différente. Les réformes ont introduit un reste à charge initial de 100 euros, porté à 150 euros en 2026, assorti de plafonnements et de restrictions. La nouvelle hausse à 350 euros rend la participation financière prohibitive pour de nombreux actifs.

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, justifie ces mesures : « Lorsque la formation n’est pas prioritaire et sans cofinancement, son titulaire doit contribuer davantage. » Ainsi, même si les droits CPF plafonnent à 5 000 euros, leur usage est conditionné par les orientations de l’État.

Arnaud Portanelli de Lingueo dénonce : « Les réformes ont restreint la liberté de choisir son avenir professionnel. On est libre, mais on doit payer. » Désormais, l’autonomie se paie cher, et les contrôles administratifs transforment un droit personnel en autorisation conditionnelle.

Un système qui fabrique des inégalités

La réforme accentue les inégalités sociales. Ceux disposant d’un cofinancement échappent à la participation financière, alors que les salariés modestes sans soutien doivent débourser 350 euros, soit près de 20 % d’un salaire mensuel de 1 800 euros. Les catégories socioprofessionnelles modestes ont déjà été impactées par la hausse précédente à 150 euros, et la nouvelle augmentation accentuera cette exclusion.

Le sénateur Emmanuel Capus souligne que les moyens alloués à la mission Travail seront réduits de 2,5 milliards d’euros en 2027, privilégiant l’apprentissage et visant le CPF. Les salariés contribuent par leurs cotisations et leur participation directe, alimentant un sentiment d’injustice.

Qui définit les formations « prioritaires » ? Le gouvernement, pas vous

L’intelligence artificielle est érigée en priorité nationale par le gouvernement, avec des cofinancements accrus. Une liste de certifications, établie après consultation des partenaires sociaux, déterminera les formations prioritaires. Les grandes organisations syndicales et patronales participent à ces consultations, mais pas les travailleurs indépendants ou les TPE.

Le questionnaire obligatoire avant utilisation des droits CPF instaure une bureaucratie du projet professionnel, décourageant les parcours atypiques et les reconversions audacieuses.

Vers une société à deux vitesses de formation

La réforme du CPF dessine une société à deux vitesses. Les salariés avec cofinancements accèdent gratuitement à la formation, tandis que les travailleurs précaires doivent payer pour exercer un droit personnel. Réduire les dépenses publiques en limitant l’accès à la formation hypothèque l’avenir professionnel des plus vulnérables, transformant un dispositif censé émanciper en un outil de sélection. Combien de temps avant que le reste à charge n’atteigne des sommets insoutenables ?