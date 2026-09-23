Je n’ai jamais travaillé, pourtant, je touche 1 600 euros de retraite : il faut remplir ces conditions pour y avoir droit

Toucher une pension sans avoir jamais versé la moindre cotisation, c’est possible en France, à condition de remplir plusieurs critères précis, explique le magazine Modes et Travaux. Depuis le 1er janvier 2026, l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), héritière de l’ancien minimum vieillesse, permet à un couple sans carrière professionnelle de percevoir par mois, soit 19 442,21 euros sur l’année.

Ce montant n’a rien d’un cadeau : c’est un complément de ressources réservé aux foyers modestes, encadré par des conditions d’âge, de résidence et de revenus.

Un complément calculé au centime près

L’ASPA fonctionne comme une allocation différentielle. L’administration additionne les revenus du foyer et verse la différence jusqu’au plafond fixé, 1 043,59 euros pour une personne seule. Un couple qui perçoit déjà 1 000 euros de retraites à deux touchera ainsi 620,18 euros d’ASPA.

Avec 1 400 euros de revenus cumulés, l’aide tombe à 220,18 euros. Chaque conjoint reçoit une part calculée selon ses ressources propres.

Sont comptabilisés les pensions de retraite de base et complémentaires, les revenus d’activité, les revenus fonciers ou de placements. En revanche, l’APL, l’ALS, l’ALF, l’APA, la PCH, les prestations familiales et la valeur de la résidence principale ne sont jamais retenus dans le calcul.

L’administration examine d’abord les trois derniers mois de ressources ; si le plafond est dépassé sur cette période, elle vérifie ensuite les douze derniers mois. L’ASPA se cumule avec une petite retraite ou une pension de réversion, mais pas avec l’AAH ni l’ASI.

Résider en France et avoir au moins 65 ans

L’âge minimum est fixé à 65 ans. Des exceptions existent dès 62 ans en cas d’inaptitude au travail, de handicap ou de statut d’ancien combattant : être simplement sans emploi ne suffit pas à ouvrir le droit plus tôt. Mariage, pacs et concubinage sont traités de la même façon pour l’ouverture du droit.

Autre condition, la résidence stable en France, en métropole ou dans certains départements d’outre-mer, pendant au moins neuf mois par an. Un couple peut partir plusieurs semaines à l’étranger sans perdre l’allocation, à condition que son foyer principal reste en France et que ces séjours ne deviennent pas la règle.

Pour les couples qui n’ont jamais cotisé, un parcours spécifique existe via la SASPA, avec une demande à déposer en mairie. Les caisses concernées sont la CNAV et la Carsat pour le régime général, la Mutualité sociale agricole pour les agriculteurs.

Le dossier réclame, pour chaque conjoint, une pièce d’identité et un titre de séjour si besoin, un livret de famille ou un justificatif de situation de couple, les relevés de pensions et autres revenus récents, les attestations d’aides perçues et un relevé d’identité bancaire.

Les deux membres du couple doivent remplir et signer les formulaires. Le droit démarre au premier jour du mois suivant la réception du dossier complet. Tout changement de situation, séparation, veuvage ou reprise d’activité d’un conjoint, doit être signalé, car un nouveau calcul peut s’avérer plus favorable pour la personne qui se retrouve seule.

L’ASPA n’est pas le seul mécanisme qui permet de percevoir un revenu à la retraite sans emploi. Le conjoint survivant d’une personne ayant acquis des droits peut demander une pension de réversion, même sans avoir lui-même travaillé. Pour la retraite de base, il faut avoir été marié avec la personne décédée, avoir au moins 55 ans et respecter des conditions de ressources : le pacs et le concubinage ne suffisent pas.

La réversion correspond alors à 54 % de la retraite de base que le défunt percevait ou aurait pu percevoir.

Autre dispositif, l’assurance vieillesse des parents au foyer, ou AVPF, permet à des personnes ayant interrompu leur activité pour élever des enfants ou accompagner un proche dépendant de valider des trimestres, la Caf versant alors des cotisations sur une base proche du Smic. Ce droit dépend de la situation familiale, des prestations perçues et parfois des ressources : avoir élevé des enfants ne suffit pas automatiquement à l’obtenir.

Selon Service Public, s’inscrire à France Travail à la sortie des études ne donne droit ni à une allocation chômage ni à des trimestres de retraite au titre de cette seule inscription. Il ne faut pas non plus confondre l’ASPA avec l’allocation de solidarité spécifique, qui est une allocation chômage réservée aux demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’ARE, sous réserve de justifier de cinq années d’activité salariée dans les dix années précédant la fin du contrat.

L’ASPA peut être récupérée sur la succession du bénéficiaire, mais seulement au-delà d’un certain seuil. Pour un décès en 2026, la récupération ne s’envisage qu’au-delà de 108 586,14 euros d’actif net en métropole, un seuil porté à 150 000 euros dans certains départements d’outre-mer.

En dessous, aucun remboursement n’est demandé aux héritiers ; au-dessus, tout ou partie des sommes versées peuvent être récupérées. Beaucoup de couples se renseignent sur ce point précis avant même de déposer leur dossier.