L’air intérieur industriel 3 à 10 fois plus pollué que l’extérieur

Dans l’industrie en France, la qualité de l’air varie considérablement selon l’entreprise, influencée par la sensibilisation aux risques plutôt que par des facteurs géographiques ou météorologiques. Certaines entreprises ont reconnu la menace de la pollution intérieure et ont investi dans des mesures de protection, contrairement à d’autres. OberA, un spécialiste alsacien du traitement de l’air, indique que l’air intérieur est souvent de 3 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. Cette réalité méconnue engendre des inégalités sanitaires silencieuses au travail.

Comment l’information influence la protection des salariés

Un manque de perception précise des risques est à la base des inégalités. Les professionnels de l’industrie sous-estiment fréquemment leur exposition aux polluants. Par exemple, bien que 90% des salariés exposés aux fortes chaleurs jugent les ventilateurs insuffisants, peu réalisent que leur air ambiant contient des niveaux de COV, de brouillards d’huiles ou de poussières métalliques supérieurs aux normes.

Les entreprises bien informées adoptent des stratégies proactives. OberA propose son service ClearAir 360°, qui comprend un audit, des mesures et un plan de traitement global de la qualité de l’air. Ce diagnostic met en lumière des pollutions invisibles comme les particules fines ou les fumées de soudure. Une fois informées, les entreprises ont tendance à investir dans la purification, mais cette approche reste rare, la plupart agissant uniquement après un sinistre.

Disparités entre secteurs : recyclage et aéronautique

Les secteurs industriels sont affectés différemment par la pollution. L’aéronautique, régie par des normes strictes, investit lourdement dans la filtration pour éviter toute contamination. En revanche, le secteur du recyclage opère dans des conditions plus périlleuses avec divers risques, tels que les poussières métalliques et les fumées toxiques.

L’entreprise Derichebourg Environnement, spécialisée dans le recyclage, illustre une réaction tardive aux incidents. En 2026, trois incendies majeurs ont frappé son site de Limay-Porcheville, entraînant des interventions massives des pompiers. Face à ces événements, l’entreprise a adopté des mesures comme l’arrosage préventif et la mousse d’extinction continue, mais ces actions sont arrivées trop tard. Benoit Taillier, responsable sur place, a pris des mesures d’urgence qui auraient pu être évitées par des protocoles préventifs.

Responsabilité des employeurs et droit à l’information

La législation oblige les employeurs à évaluer et prévenir les risques professionnels, mais les règles sur la qualité de l’air sont floues. Hormis pour les installations classées (ICPE), il n’existe pas d’obligation de mesure systématique, permettant aux entreprises d’ignorer leur niveau de pollution intérieure sans enfreindre la loi.

Les consultants externes et fabricants d’équipements comme OberA ont un rôle ambigu. Ils aident à identifier les risques mais leur modèle dépend de la conversion de cette sensibilisation en ventes. Le service ClearAir 360° incarne cette dynamique : un audit initial gratuit débouche souvent sur l’achat de systèmes de purification. Les entreprises qui refusent cet audit laissent leurs employés dans l’ignorance.

Réchauffement climatique et risques accrus

Le réchauffement climatique aggrave les risques de pollution industrielle. Les batteries lithium, omniprésentes dans le recyclage, deviennent instables à des températures élevées. Au Sénégal, des initiatives anticipent ces problèmes. En France, les entreprises de recyclage découvrent ces risques dans la douleur.

Chez Derichebourg, les salariés soulignent que la canicule aggrave les dangers. Alors que les entreprises équipées disposent de systèmes de rafraîchissement efficaces, d’autres se contentent de ventilateurs basiques. Matthieu Fournier, chercheur, alerte sur les risques de pollution aquatique liés à une mauvaise gestion des crises. La pollution industrielle s’étend rapidement au-delà de l’entreprise.

Vers une meilleure protection des salariés

La Direction régionale de l’Environnement d’Île-de-France effectue des contrôles, mais ils restent sporadiques. Après deux incendies, un contrôle a eu lieu chez Derichebourg, mais dix jours plus tard, un troisième sinistre est survenu. Le contrôle externe ne peut remplacer une culture interne de prévention. Faut-il rendre les audits de qualité de l’air obligatoires ? Étendre les obligations ICPE ? Les réponses tardent, et les inégalités de protection persistent. Les travailleurs de secteurs invisibles continuent de respirer un air 10 fois plus pollué sans en avoir conscience.