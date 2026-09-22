Qu’est-ce que le Hyrox, la discipline où une compétitrice a vécu un épisode d’incontinence intestinale

L’athlète australienne Joanna Wietrzyk, championne du monde de sa catégorie, a remporté samedi une épreuve Hyrox disputée à Pékin malgré un épisode d’incontinence gastro-intestinale survenu avant qu’elle n’ait complété la moitié du circuit, raconte La Nacion. Elle a choisi de poursuivre l’effort, parcourant le reste des huit kilomètres avec des résidus fécaux sur le corps, et a terminé première de la catégorie Pro Women, devançant 152 concurrentes en 1 heure, 1 minute et 23 secondes.

L’incident s’est produit en intérieur, pendant que Wietrzyk enchaînait les stations d’exercice, burpees et fentes avec sac de sable comprises. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux chinois et internationaux l’ont montrée en train de ramer et de lancer des médecine-balls, de la matière fécale coulant le long de ses jambes. Les résidus se sont retrouvés sur la piste, les machines et les tapis destinés à être réutilisés par les autres compétiteurs.

Une participante témoin des faits a raconté à l’agence EFE que « le nettoyage n’avait eu lieu qu’en fin de journée et que certains coureurs avaient glissé à cause des excréments ».

Des accusations de traitement de faveur

L’épisode a provoqué une forte indignation dans la communauté des coureurs. Une partie du public et des médias spécialisés a estimé que l’organisation avait ménagé l’athlète en raison de son statut de championne et de son partenariat avec l’équipementier Puma, également sponsor officiel de Hyrox.

Des participants ont réclamé le remboursement de leur inscription, environ 150 dollars, et pointé une incohérence : le règlement sanctionne déjà des manquements mineurs comme cracher sur la piste ou s’arroser d’eau, mais ne prévoyait rien pour un cas de cette ampleur.

Après la course, Wietrzyk a reçu des soins dans un centre médical. Depuis une civière, elle a publié sur Instagram une photo accompagnée du message « Une victoire est une victoire », une publication supprimée ensuite après une avalanche de critiques sur son esprit sportif.

L’athlète, âgée de 24 ans et suivie par plus de 110 000 abonnés sur son compte personnel, a fini par présenter des excuses détaillées. Elle a dit avoir regretté, avec le recul, de ne pas avoir abandonné : « Avec le recul, je regrette d’avoir décidé de ne pas quitter la piste. Je reconnais que j’aurais dû prendre une autre décision. »

Elle a annoncé se retirer rétroactivement du classement et renoncer aux points obtenus, ajoutant qu’elle retenait de cette expérience qu’il fallait « se rappeler qu’il y a plus dans la vie que la compétition et savoir quand il est juste de prendre du recul ».

Hyrox modifie son règlement sur les abandons

L’organisation allemande a réagi le lundi suivant en annonçant une révision de ses règles. Elle a reconnu disposer de « claros protocolos médicos y de biocontaminación », tout en admettant que l’incident avait révélé une ambiguïté dans leur application entre compétition d’élite et compétition de masse.

Le changement porte sur l’article 12.3, consacré aux abandons. Jusqu’alors, un compétiteur qui ne complétait pas une station perdait simplement ses résultats et son classement, sans être empêché de continuer à courir. Le texte comporte désormais un paragraphe autorisant un directeur de course à retirer un athlète de l’épreuve en cas de sang, de vomi, d’urine ou de matières fécales représentant un risque pour lui-même ou pour les autres participants. Ce retrait sera enregistré comme abandon (« Did not Finish »), selon les procédures médicales et d’hygiène de Hyrox.

Moritz Fürste, cofondateur de Hyrox, a présenté des excuses aux personnes affectées dans un communiqué et reconnu des défaillances dans la gestion de la situation pendant la course. L’organisation a par ailleurs condamné les menaces reçues en ligne par Wietrzyk, affirmé enquêter sur ces messages et prévu d’interdire l’accès aux futurs événements aux personnes identifiées comme responsables.

Créée en 2017, la discipline Hyrox combine huit kilomètres de course et huit stations d’exercice fonctionnel, du ski-erg aux wall balls en passant par le tirage de traîneau. Elle s’est développée dans des installations sportives de plus de 20 pays, un format standardisé qui permet de comparer les temps entre participants du monde entier.