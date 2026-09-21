Amazon supprime la livraison gratuite de livres en casiers automatiques

Amazon a annoncé le 19 septembre 2026 qu’il renonçait à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers automatiques en France, s’alignant ainsi avec la loi Darcos qui impose un minimum de 3 euros de frais de port. Cette décision, présentée comme un succès pour la diversité éditoriale, est saluée par le Syndicat de la librairie française. Cependant, elle soulève des questions sur les pratiques des libraires indépendants qui pourraient refuser de commander des livres ne correspondant pas à leurs convictions politiques ou idéologiques.

Les libraires triomphent : les véritables bénéficiaires de cette victoire

Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française, se réjouit de cette conformité avec la loi, qualifiant cela de « bonne nouvelle ». Le Conseil d’État avait rejeté, le 13 mai 2026, le recours d’Amazon contre l’arrêté d’application de la loi Darcos, votée fin 2021 et appliquée depuis octobre 2023. Selon le Médiateur du livre, les casiers automatiques représentaient une part significative des points de retrait gratuits d’Amazon. Leur exclusion risque de rendre le livre moins accessible, notamment pour les lecteurs qui comptaient sur cette option.

Impact sur les régions rurales : une accessibilité réduite

Les casiers automatiques d’Amazon étaient souvent situés dans des zones dépourvues de librairies physiques. Désormais, un lecteur en milieu rural devra s’acquitter de 3 euros de frais de port pour toute commande inférieure à 35 euros ou se rendre à un point de retrait distant. Dans un contexte où le marché du livre français a baissé de 1,5% en 2024, cette mesure pourrait accentuer les inégalités d’accès à la culture, affectant particulièrement les lecteurs éloignés.

Les pratiques de sélection des libraires sous le projecteur

Derrière le discours sur l’équité concurrentielle se cache une réalité moins reluisante : certains libraires indépendants refusent de commander des ouvrages qu’ils jugent politiquement ou idéologiquement inappropriés. Ce phénomène limite le choix des lecteurs sans autre accès à des canaux de distribution. Des témoignages indiquent que des essais controversés ou des ouvrages d’auteurs à droite sont souvent écartés, illustrant une sélection arbitraire.

La visibilité des livres influencée par les convictions des libraires

La mise en avant sélective des livres dans les librairies, via des tables thématiques ou des recommandations personnelles, reflète souvent les préférences idéologiques des libraires. Les auteurs auto-édités ou publiés par de petites maisons d’édition controversées n’ont que peu de chances de voir leurs livres en vitrine, même si ces derniers sont populaires sur Amazon. Ainsi, cette invisibilisation douce remplace une censure plus directe.

Disparités dans le conseil en librairie

Si les librairies des grandes villes offrent parfois un conseil personnalisé et précieux, ce n’est pas le cas partout. Dans les petites villes et zones rurales, le stock limité et le manque de formation du personnel limitent la qualité du conseil. Pour ces lecteurs, Amazon reste souvent le seul moyen d’accéder à un vaste catalogue et à des avis de lecteurs. La victoire des libraires pourrait sembler avantager avant tout les citadins privilégiés.

Les véritables perdants : auteurs auto-édités et lecteurs exclus

La loi Darcos renforce un système qui exclut les auteurs auto-édités. Ces derniers, représentant une part croissante de la production littéraire française, ne trouvent pas leur place en librairie physique. Les frais d’envoi élevés limitent l’accès à leur public. Amazon, avec sa livraison gratuite et ses remises, leur offrait un canal de vente crucial. La nouvelle règle compromet cet avantage, les rendant moins visibles et compétitifs.

Amazon comme dernier recours pour les auteurs auto-édités

Un auteur auto-édité vendant son livre 15 euros sur Amazon bénéficiait de la livraison gratuite en casier et d’une remise de 5%, pour un total de 14,25 euros. Désormais, le prix passe à 17,25 euros avec les frais de port. En librairie, ces ouvrages n’existent pas, les libraires les considérant comme non professionnels. Ainsi, ces auteurs perdent en visibilité, tandis que les lecteurs voient leur accès à une diversité éditoriale alternative se réduire.

Pour une véritable diversité éditoriale

Guillaume Husson espère que tous les vendeurs de livres « jouent avec les mêmes règles ». Cependant, aucune autorité ne surveille les refus arbitraires de commande ou la mise en avant idéologique des libraires. La régulation s’attaque principalement à Amazon, alors que les pratiques discriminatoires des libraires restent ignorées. Pour garantir une véritable diversité éditoriale, il faudrait que les librairies subventionnées s’engagent à commander tout ouvrage légalement disponible à la demande du client et à représenter équitablement les différents courants éditoriaux.

La transformation du commerce ne concerne pas seulement les habitudes d’achat. Elle questionne aussi notre rapport à la prescription culturelle : préférons-nous la liberté de choix des algorithmes ou la sélection orientée des libraires ? Ce débat ne doit pas se limiter à une opposition simpliste entre Amazon et les petits commerçants français. Les lecteurs méritent mieux que des victoires illusoires qui cachent des pratiques de censure douce et renforcent les inégalités d’accès au livre. Tant que les libraires ne remettront pas en question leurs propres biais idéologiques, leur critique d’Amazon manquera de légitimité.