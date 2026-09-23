Cette tache verte géante filmée depuis l’espace intrigue les chercheurs : la vraie explication divise la communauté scientifique

Le 10 janvier 2026, le satellite NOAA-20 a photographié une vaste boucle colorée entourant les îles Chatham, à l’est de la Nouvelle-Zélande. Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA, cette structure correspond à une floraison de phytoplancton estivale, une prolifération saisonnière de micro-organismes marins qui colore l’eau en vert vif, visible depuis l’espace, explique Keops.

La floraison s’est développée dans une zone de rencontre entre des eaux antarctiques plus froides et des eaux subtropicales plus chaudes. Le relief du fond marin, dans ce secteur, influence directement la production biologique observée en surface.

Le rôle du Chatham Rise

Les îles Chatham se situent au-dessus du Chatham Rise, un vaste plateau sous-marin relié à l’île du Sud néo-zélandaise. Cette élévation sépare des eaux plus profondes au nord et au sud et, en modifiant la circulation océanique, favorise les remontées d’eaux riches en fer, en nitrates et en phosphates, qui agissent comme un engrais naturel pour le phytoplancton. L’été austral, avec sa lumière abondante, crée des conditions propices à sa croissance rapide.

La région se trouve à la jonction de masses d’eau séparées par un front océanique actif, un type de frontière qui concentre souvent biodiversité et production biologique. Le Chatham Rise agit comme un point d’ancrage qui stabilise en partie les interactions entre courants, température et nutriments.

L’image du 10 janvier a été obtenue grâce à l’instrument VIIRS, embarqué sur NOAA-20, qui observe la couleur de l’océan pour repérer les fortes concentrations de micro-organismes photosynthétiques. La NASA précise qu’un traitement proche infrarouge a renforcé les contrastes pour mieux distinguer les formes du phénomène.

Les filaments, spirales et volutes visibles sur le cliché traduisent l’action des courants de surface et des tourbillons marins : au lieu de former une tache uniforme, la floraison a été étirée puis remodelée par les mouvements de l’eau, ce qui explique sa forme circulaire autour de l’archipel.

Selon la NASA, la zone pourrait contenir de nombreux coccolithophores, des microalgues entourées de plaques calcaires qui réfléchissent fortement la lumière et donnent souvent à la mer des teintes laiteuses, turquoise ou bleu clair. Aucun prélèvement direct n’est mentionné : l’identification repose sur la signature observée depuis l’espace et sur des épisodes déjà documentés dans la région.

Une floraison utile au reste de la chaîne alimentaire

Le phytoplancton constitue la base de nombreuses chaînes alimentaires marines. Il nourrit d’abord le zooplancton, puis les poissons, les oiseaux marins et les mammifères. Il produit aussi une part considérable de l’oxygène disponible sur Terre et joue un rôle majeur dans le cycle du carbone.

Les eaux entourant les îles Chatham sont réputées pour leur richesse et leur productivité. Une floraison de cette ampleur peut signaler une période favorable pour l’ensemble du réseau biologique local.

Le suivi de ces épisodes aide par ailleurs les chercheurs à mieux comprendre les variations saisonnières des océans. Les satellites indiquent quand et où apparaissent les floraisons, ainsi que leur étendue, ce qui peut orienter des campagnes de terrain mesurant température, salinité ou concentration en nutriments.

Une image seule ne permet toutefois pas d’évaluer les conséquences sur la pêche locale, ni de relier automatiquement cet épisode au changement climatique : des séries longues restent nécessaires. L’observation du 10 janvier décrit un phénomène ponctuel, insuffisant à lui seul pour tirer des conclusions définitives sur son évolution future.