Mauvaise nouvelle pour les retraités propriétaires : beaucoup paient une taxe foncière trop élevée sans savoir qu’une simple vérification peut la réduire

Un simple oubli dans la déclaration de revenus peut suffire à faire gonfler artificiellement le revenu fiscal de référence (RFR) d’un retraité propriétaire. La conséquence est directe : la perte d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière auquel il avait pourtant droit, et un avis d’imposition affichant un montant plus élevé que ce qui est réellement dû.

Le mécanisme repose entièrement sur ce fameux RFR. L’administration fiscale s’en sert pour vérifier si un propriétaire remplit les conditions de ressources ouvrant droit à un allègement. Ce revenu est calculé à partir des données transmises lors de la déclaration adressée au printemps, explique le site Droit Finances. Une erreur ou un oubli à ce moment-là, et c’est tout l’avis de taxe foncière reçu à l’automne qui s’en trouve faussé.

Des plafonds qui varient selon l’âge et la composition du foyer

Dès 65 ans, un RFR inférieur au seuil fixé donne droit à une réduction forfaitaire de 100 euros. À partir de 75 ans, ce même plafond ouvre cette fois une exonération totale de la taxe foncière sur la résidence principale. Encore faut-il comparer son RFR à celui indiqué sur l’avis d’imposition reçu à l’été 2026.

12 793 euros pour une personne seule (une part) 14 501 euros pour 1,25 part 16 209 euros pour 1,5 part 17 917 euros pour 1,75 part 19 625 euros pour un couple (deux parts)

Chaque demi-part supplémentaire ajoute 3 416 euros au plafond, chaque quart de part 1 708 euros.

Pensions, pension alimentaire, assurance-vie : les points à vérifier

Trois erreurs reviennent le plus souvent. La première concerne les pensions de retraite préremplies par l’administration fiscale, que beaucoup de foyers valident sans les relire. Les caisses de retraite transmettent parfois des montants erronés, ou intègrent à tort des prestations non imposables et des rattrapages d’années antérieures.

Il vaut mieux confronter ces chiffres aux attestations fiscales annuelles fournies par les régimes de base et complémentaires : une base imposable surévaluée peut suffire à franchir le plafond légal.

Deuxième oubli fréquent, celui des charges déductibles, en particulier les pensions alimentaires versées à des enfants ou petits-enfants dans le besoin. De nombreux retraités aident financièrement leurs descendants pour leurs études ou leur recherche d’emploi, sans penser à reporter ces sommes dans leur déclaration. Elles se retranchent pourtant directement du revenu global : ne pas les déclarer prive le ménage d’une baisse mécanique de sa base imposable.

Troisième point, l’assurance-vie. Lors d’un retrait sur un contrat de plus de 8 ans, les gains sont soumis par défaut au prélèvement libératoire, alors qu’ils bénéficient d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple.

Pour un ménage peu ou pas imposable, l’option pour l’intégration au barème permet de maximiser l’effet de cet abattement sur le revenu retenu pour le calcul du RFR. Il est trop tard pour corriger ce choix sur l’année fiscale en cours, mais utile de le garder en tête pour les déclarations suivantes.

Si l’erreur vient de la déclaration de revenus, il faut d’abord la faire rectifier auprès de l’administration fiscale. Si cette correction change le RFR et montre que les conditions d’exonération ou de dégrèvement étaient en réalité remplies, une réclamation peut être adressée au service des impôts pour demander la rectification de la taxe foncière déjà calculée.

Il faut y joindre les justificatifs utiles : nouvel avis d’impôt ou déclaration corrigée, justificatifs de pension, preuves des sommes versées à un enfant. Cette réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement de l’impôt.

D’autres dispositifs existent indépendamment de ces erreurs de déclaration. Les titulaires de l’Aspa, de l’Asi ou de l’AAH bénéficient d’une exonération automatique, sans condition de ressources, sous réserve des conditions d’occupation du logement. Un plafonnement est aussi possible lorsque la taxe foncière dépasse 50 % des revenus du foyer : le bien doit constituer l’habitation principale, le propriétaire ne pas être soumis à l’impôt sur la fortune immobilière, et le RFR ne pas dépasser 30 083 euros pour la première part, majoré de 7 029 euros pour la première demi-part et de 5 533 euros à partir de la deuxième. La demande passe par le formulaire 2041-DPFT-SD, à adresser au centre des finances publiques.

Autre point à ne pas négliger : la valeur locative cadastrale inscrite sur l’avis peut elle-même être surévaluée, ou certaines caractéristiques du logement mal prises en compte. Une contestation reste possible en ligne auprès du service réclamation des impôts, dans les mêmes délais que pour le RFR.