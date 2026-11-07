Le nouveau TGV M a accueilli ses premiers voyageurs : ce qui change à bord

Le 6 novembre 2026, le TGV M a accueilli ses premiers voyageurs sur la liaison Paris–Marseille. Ce lancement marque une étape pour la SNCF, après une mise en service plusieurs fois repoussée. Pour les voyageurs, le changement ne se limite pas à la silhouette de ce train conçu avec Alstom : il concerne aussi la place disponible à bord et la manière d’organiser les déplacements.

Le premier trajet commercial est intervenu plus de deux ans après l’objectif initial, qui visait la période des Jeux olympiques de Paris 2024. La chronique du lancement publiée par TrainsNews fait état de sept rames prévues au démarrage et de treize d’ici la fin de l’année. Il ne faut donc pas s’attendre à voir immédiatement ces trains sur toutes les grandes lignes.

Plus de places, mais une arrivée progressive

La nouvelle génération repose sur une architecture modulable. Selon les caractéristiques communiquées par Alstom, la capacité peut atteindre 740 sièges dans la configuration maximale, soit environ 20 % de plus que les rames auxquelles le constructeur la compare. Cela ne signifie pas que chaque circulation disposera de 740 places : l’aménagement dépend de la configuration retenue par l’exploitant.

Le constructeur met aussi en avant 20 % d’espace supplémentaire pour les bagages. Pour les familles, les voyageurs chargés et les personnes qui empruntent le train pour de longs séjours, ce détail peut compter autant que la vitesse de pointe. Les sièges ont été testés avec des utilisateurs de morphologies différentes, précise également Alstom.

Le train est conçu pour faire évoluer ses aménagements au fil de sa carrière. Cette modularité doit permettre à l’exploitant d’adapter les espaces aux usages, sans reconstruire entièrement la rame. La connectivité à bord fait aussi partie des priorités affichées par le constructeur, mais la qualité réelle de la connexion dépendra de l’exploitation et des conditions de trajet.

Un nouveau train ne signifie pas des billets moins chers

L’augmentation de la capacité peut aider la SNCF à transporter davantage de voyageurs avec une même circulation. Elle ne constitue toutefois pas une annonce de baisse des tarifs. Le prix d’un billet dépend notamment de la date, de la demande, de l’anticipation de la réservation et des conditions commerciales de l’offre.

Alstom annonce par ailleurs une consommation d’énergie réduite de 20 % et des coûts de maintenance inférieurs de 30 % par rapport aux références retenues pour le programme. Ces chiffres décrivent les performances visées ou annoncées du matériel, pas une économie directement garantie sur chaque billet.

La montée en puissance sera graduelle. Avant de réserver, les voyageurs souhaitant découvrir cette nouvelle rame devront vérifier le matériel effectivement affecté à leur train : le lancement du 6 novembre ne transforme pas instantanément toute la flotte TGV INOUI.