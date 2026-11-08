Nés avant 1962, ces seniors peuvent cumuler deux avantages fiscaux que beaucoup ignorent : voici les conditions à remplir

Une nouvelle génération de contribuables va pouvoir cumuler deux coups de pouce fiscaux la même année : un abattement sur l’impôt sur le revenu et un dégrèvement de taxe foncière. Pour en profiter simultanément, une seule condition d’âge s’impose, être né avant le 1er janvier 1962, en plus de plafonds de ressources revalorisés par le projet de loi de finances pour 2027 (PLF 2027), explique le site Droit Finances.

Concrètement, ce double avantage ne nécessite aucune démarche. Un contribuable ayant fêté ses 65 ans en 2026 n’a rien à demander : le fisc applique automatiquement les deux dispositifs si les critères sont remplis.

Le premier allègement, prévu par l’article 157 bis du Code général des impôts, consiste en une déduction forfaitaire appliquée directement sur le revenu net global. Pour en bénéficier au titre de l’imposition 2027, il suffit d’avoir plus de 65 ans au 31 décembre 2027, c’est-à-dire d’être né le 31 décembre 1962 ou avant.

Le montant dépend des ressources : 2 881 € pour un revenu net global 2026 inférieur à 18 041 €, et 1 441 € pour un revenu compris entre 18 041 € et 29 027 €. Au-delà, aucun abattement n’est accordé.

Si les deux membres d’un couple marié ou pacsé ont tous deux plus de 65 ans, la réduction est doublée.

L’effet peut être sensible sur la feuille d’impôt. Un retraité percevant 2 000 € de pensions par mois en 2026 aurait dû payer 644 € d’impôt sur le revenu en 2027 sans cet abattement. Avec lui, la note tombe à 414 €.

Un dégrèvement de 100 € sur la taxe foncière, et une exonération totale après 75 ans

Le second dispositif, encadré par l’article 1391 B du Code général des impôts, concerne les propriétaires de leur résidence principale âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans. Il ouvre droit à un dégrèvement d’office de 100 € sur la cotisation de taxe foncière, hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Contrairement à l’abattement sur le revenu, l’âge requis ici s’apprécie strictement au 1er janvier 2027, ce qui limite le bénéfice aux personnes nées entre le 2 janvier 1952 et le 1er janvier 1962. Les natifs de l’année 1962 devront patienter jusqu’en 2028 pour y accéder : le cumul des deux avantages en 2027 reste réservé à ceux qui sont nés en 1961 ou avant.

Ce dégrèvement dépend aussi du revenu fiscal de référence de 2026, avec des plafonds revalorisés : 13 062 € pour une personne seule, 16 550 € pour une part et demie, 20 038 € pour un couple (deux parts), majorés de 3 488 € par demi-part supplémentaire. Ces montants sont indexés sur l’inflation, à hauteur de 2,1 % selon les projections du PLF 2027.

Au-delà de 75 ans au 1er janvier 2027, l’avantage change de nature : les contribuables concernés bénéficient d’une exonération totale de taxe foncière pour l’année, toujours sous réserve de respecter les mêmes plafonds de ressources.

Ces deux mesures sont maintenues et élargies dans un contexte budgétaire où le gouvernement cherche par ailleurs à réduire le plafond de l’abattement fiscal de 10 % sur les pensions de retraite, dans le cadre plus large des économies prévues pour 2027. Les seniors ne sont donc pas uniquement gagnants dans ce texte budgétaire : certains avantages reculent quand d’autres, ciblés sur l’âge et les ressources, se trouvent confortés.