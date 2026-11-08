Netflix augmente ses tarifs en Italie : le Premium franchit les 20 euros par mois

Depuis le 5 novembre 2026, les nouveaux abonnés italiens de Netflix découvrent des prix relevés de un à deux euros par mois. Le Premium atteint 21,99 euros. Cette hausse concerne l’Italie et ne signifie pas que les mêmes tarifs s’appliquent en France.

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La Rédaction
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Netflix augmente ses tarifs en Italie : le Premium franchit les 20 euros par mois © Social Mag
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Les abonnements Netflix coûtent désormais davantage en Italie. Depuis le 5 novembre 2026, les nouveaux clients doivent payer 7,99 euros par mois pour la formule avec publicité, 14,99 euros pour le Standard et 21,99 euros pour le Premium. La hausse atteint deux euros mensuels pour la formule la plus chère.

Le changement a été rapporté le 6 novembre par La Repubblica et détaillé par plusieurs médias technologiques italiens. Il s’agit d’un nouveau barème italien : rien ne permet d’en déduire une augmentation identique et simultanée des abonnements français.

Jusqu’à 24 euros supplémentaires sur douze mois

La formule Standard avec publicité passe de 6,99 à 7,99 euros par mois, et la formule Standard sans publicité de 13,99 à 14,99 euros. Dans les deux cas, la différence représente douze euros sur douze mensualités, si les tarifs restent inchangés.

Le Premium progresse de 19,99 à 21,99 euros. Pour un foyer qui conserve ce forfait pendant douze mois au nouveau tarif, la facture théorique atteint 263,88 euros, soit 24 euros de plus qu’avec l’ancien prix. Il ne s’agit pas d’un forfait annuel commercialisé, mais d’une simple addition des paiements mensuels.

Les caractéristiques des offres restent différenciées. Le Standard avec publicité propose une qualité Full HD et deux écrans simultanés, avec des interruptions publicitaires et certaines restrictions de catalogue. Le Standard sans publicité conserve deux écrans en Full HD. Le Premium donne notamment accès à la 4K et à quatre écrans simultanés.

Les suppléments pour un utilisateur extérieur au foyer augmentent eux aussi, selon les informations publiées par HDblog le 6 novembre. Le tarif indiqué est de 4,99 euros mensuels avec publicité ou de 5,99 euros sans publicité.

Et pour les abonnés déjà inscrits ?

La date du 5 novembre concerne clairement les nouvelles souscriptions italiennes. Pour les contrats existants, les médias locaux évoquent une information individuelle avant l’application des nouveaux montants. Il faut donc distinguer le prix affiché pour un nouvel abonnement et la prochaine facture d’un client déjà inscrit.

Pour les ménages français, cette évolution constitue surtout un point de comparaison européen. Les catalogues, conditions commerciales et prix peuvent différer d’un pays à l’autre. Avant de changer de formule, le bon réflexe reste de consulter le tarif associé à son propre compte et les caractéristiques réellement utilisées, notamment la publicité, la qualité vidéo et le nombre d’écrans.

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